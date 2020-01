Vlastima ostalo manje od 24 sata da spase tisuće od požara

Svijet nastavlja promatrati apokaliptične prizore u Australiji. Šumski požari koji već tjednima haraju jugoistočnom Australijom i dalje se šire, a broj mrtvih raste - prenosi australski News.

Vlasti imaju manje od 24 sata da presele tisuće ljudi koji su nasukani na južnoj obali Novog Južnog Walesa, a koji se suočavaju s najvećom humanitarnom krizom ikada.

Vlasti općina koje su opustošene od požara u Novom Južnom Walesu, teško procjenjuju štetu koja svakim trenutkom raste.

At 5.30am there are 110 fires burning across NSW with over 50 yet to be contained.



Firefighters will make the most of more favourable conditions today to protect properties before deteriorating conditions again this Saturday.#NSWRFS #NSWFires pic.twitter.com/vb3o55n8XU