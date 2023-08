Voda je u kanalu Sava-Odra zarobila dva para u dva auta. Curu (15) su tražili šest dana...

Za razliku od dvojice muškaraca koji su se danas spasili iz bujice u odteretnom kanalu Odra, jedna 15-godišnjakinja prije 25 godina tragično je skončala na gotovo istom mjestu. U noći s 5. na 6. studenoga 1998. Sava je u 2.20 oštetila nasip kod motela Plitvice, jaki vodni val probio je tzv. Brownov nasip (on je sada srušen, pa je funkciji samo preljevni prag), pa se počeo puniti odteretni kanal i tako spašavati Zagreb od katastrofe. No, u njemu su se tada zatekla dva para u automobilima! Mladić (20) i njegova djeovjka uspjeli su istrčati iz vozila i pobjeći pred nadirućom vodom, no nizvodno od njih voda je zahvatila opel commodore jednog 35-godišnjaka. On u tom vozilu nije bio sam, već s 15-godišnjom djevojkom.

POGLEDAJTE VIDEO: OTERETNI KANAL KOJI JE SPASIO METROPOLU

Muškarac se spasio, ispričao je da su se on i maloljetna djevojka popeli na krov automobila, ali je voda prevrnula vozilo. Tvrdio je i da je djevojci pružio komad stiropora, ali ju je potom odnijela bujica, a on se nekoliko minuta potom domogao nasipa. Punih šest dana tragalo se za nesretnom djevojkom, četrdeset specijalaca pretraživalo je vodu u kanalu, da bi na kraju našli auto, a malo dalje i tijelo te cure. Muškarac (35), baš kao i mladić koji se spasio s djevojkom, kasnije su novinarima tvrdili da nisu vidjeli nikakav znak upozorenja ili zabrane prilaza kada su automobilom ušli u tada suhi kanal koji je kasnije poplavljen vodom. Mještani Odranskog Obreža, pak, svjedočili su da voda u kanal nije utjecala poput bujice, već polako, tako da se pred njom moglo hodati, pa im nije bilo jasno što su parovi čekali i zašto se na vrijeme nisu makli od vode.

Paradoksalno je da je u odteretnom kanalu 2005. u Blatu bez građevne dozvole građen (i iz gradskog proračuna financiran!) sportsko-rekreacijski centar.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Stručnjaci su upozoravali da ni o kakvoj gradnji unutar kanala ne bi smjelo biti govora, kanal se održava košnjom i sječom i svaka gradnja ugrožava njegovo održavanje i može otežati prohodnost za nadolazeće vode. Teoretski, upozoravali su stručnjaci, bujica se može zaustaviti na ogradama igrališta, žičanim mrežama, nanijeti drveće i grane koje bi potakle preljevanje vode preko rubova nasipa kanala, što bi ugrozilo cijeli grad.

Gradnja kanala Odra počela je poslije poplave 1964. Kanal je dugačak 33 kilometra, a završava kod sela Kuče. Voda iz kanala završava u retenciji Odransko polje. Preljev se aktivira kod vodomjera Jankomir kada Sava naraste više 350 centimetara a kroz Savu protječe 1900 kubika u sekundi. U studenome 1998. protok vode bio je 563 kubika u sekundi, a u subotu 5. kolovoza 2023. protok je bio 2294 kubika po sekundi, kako je objavio DHMZ. Stručnjaci su upozoravali da nije moguće uspoređivati snage protoka prije više godina i danas, jer se promijenilo korito Save te je procjena bila da će se Sava preko preljeva izliti tek pri 2350 m3/s. No, to se ipak dogodilo nešto ranije. Kanal je do sad u funkciji bio sedam puta: dva puta 1979. godine, zatim 1980., 1990., 1998., 2010. i 2012. godine.