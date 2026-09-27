Zagreb se priprema za sutrašnji kaos! Ljudi traže prijevoz po Facebooku: 'Vozite se zajedno'

Zagreb se priprema za ponedjeljak koji bi mogao donijeti jedan od najvećih prometnih kolapsa posljednjih godina. Štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga trebao bi početi u 3.30 sati, a prema trenutačnim procjenama iz Grada, moguće je da iz Remize ne izađe nijedan tramvaj ni autobus. Već tijekom nedjelje po zagrebačkim Facebook grupama pojavile su se objave građana koji nude slobodna mjesta u automobilima ili traže prijevoz do posla, fakulteta i škole. Ljudi se dogovaraju po kvartovima, nude prijevoz susjedima i kolegama, a dio njih pokušava unaprijed složiti zajedničke rute kako bi izbjegli potpuni kolaps.

"Ide li netko sutra ujutro iz Dubrave prema centru? Trebam biti na poslu do 8, rado sudjelujem za gorivo", "Sutra vozim iz Sesveta prema Zagrebu oko 7 sati. Mogu pokupiti dvoje ljudi usput. Javite se u inbox", "Ima li netko iz Novog Zagreba tko ide prema Rebru oko 6 ujutro? Radim prvu smjenu i nemam kako doći", samo su neke od poruka koje su se pojavile po raznim zagrebačkim grupama.

Upravo je na takvu solidarnost danas pozvao i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Kazao je da građani trebaju računati na vrlo velike gužve te da će najkritičnija razdoblja biti između 7 i 9 sati ujutro te od 15 do 17 sati.

- Očekujemo velike, velike gužve jer će biti povećan broj automobila, s obzirom na to da javnog prijevoza, očekujemo, neće biti. Bilo bi dobro da se ljudi što više voze zajedno, a ne da u automobilu bude samo jedna osoba - rekao je Tomašević.

Zagreb: Konferencija za medije uoči sutrašnjeg štrajka u Zagrebačkom holdingu i ZET-u | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Pozvao je građane da ponude prijevoz onima kojima je najpotrebniji, posebice starijima, učenicima i studentima. Također je zamolio da se taksiji, gdje god je moguće, ostave za starije, bolesne i ljude koji moraju u bolnicu.

Omogućite rad od kuće

Tomašević je pozvao i poslodavce da zaposlenicima omoguće rad od kuće gdje god je to izvedivo. Ako nije, traži da barem omoguće fleksibilnije radno vrijeme. U Gradskoj upravi, rekao je, zaposlenici koji sutra budu kasnili zbog gužvi neće biti sankcionirani, a isto očekuje i od drugih poslodavaca. Građanima je preporučio i da sve obaveze koje nisu nužne jednostavno odgode.

- Tko god ne mora ići u grad, još bolje. Ako se bilo kakva obaveza ili posao mogu odgoditi, bilo bi poželjno da se to napravi - poručio je. Grad će od ranog jutra pratiti stanje na cestama i funkcioniranje gradskih službi te prema potrebi objavljivati nove upute.

Gradonačelnik je danas oštro napao i sindikalne čelnike, tvrdeći da su u posljednji trenutak proširili zahtjeve te da "žele štrajk pod svaku cijenu". Ocijenio je posebno neodgovornim to što se u štrajk ide prije nego što je arbitražom definiran minimum usluga koje bi tijekom štrajka morale funkcionirati. Prema njegovim riječima, u drugim europskim gradovima tijekom štrajkova javnog prijevoza najprije se dogovore minimalne usluge, dok u Zagrebu to zasad nije slučaj.

Zagreb: Konferencija za medije uoči sutrašnjeg štrajka u Zagrebačkom holdingu i ZET-u | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

- Nije zabilježeno ni u jednom europskom gradu da sindikati u štrajku kažu da se neće vidjeti ni jedan njihov autobus - rekao je Tomašević. Upozorio je da bi potpuni izostanak javnog prijevoza mogao pogoditi i rad hitnih službi jer će dio zaposlenika kasniti ili imati problema s dolaskom na posao.

Dodao je i da smatra manipulativnom tvrdnju sindikata da će prijevoz učenika ipak funkcionirati, navodeći da bi takav prijevoz obuhvatio tek manji dio učenika. Tomašević je istodobno poručio da radnike ZET-a i Holdinga ne treba vrijeđati te da je njihovo pravo sudjelovati u štrajku. Pozvao je sindikate da ne vrše pritisak na one zaposlenike koji sutra ipak žele raditi. 24sata.hr

Ne staje samo ZET

Problem sutra neće biti samo javni prijevoz. Štrajk bi mogao pogoditi i odvoz otpada, održavanje cesta i zelenih površina te niz drugih gradskih službi. Tomašević je ipak rekao da će upravo javni prijevoz biti najveći neposredni problem za građane. Građanima će kao alternativa ostati osobni automobili, taksiji, bicikli, gradski Bajs te vlakovi. Hrvatske željeznice najavile su redovan vozni red, a u jutarnjim i poslijepodnevnim špicama dio prigradskih vlakova vozit će u dvostrukom sastavu, s kapacitetom do oko 1000 putnika.

Do štrajka je došlo nakon propalih pregovora sindikata s upravama ZET-a i Holdinga. Uprave su ponudile povećanje osnovice plaće od 4,5 posto, dok sindikati i dalje traže znatno veća povećanja te druga materijalna prava. Nakon posljednjeg sastanka u subotu dogovor nije postignut. Ako se tijekom noći ne dogodi neočekivani preokret, Zagreb će ponedjeljak dočekati gotovo bez javnog prijevoza - i s desecima tisuća ljudi koji će u isto vrijeme pokušati pronaći alternativu.