VODIČ O UPISIMA Što se boduje za srednje škole i kada kreću rang liste? Svi odgovori su tu!

Učenici koji upisuju srednju školu, od 24. lipnja, počeli su birati i prijavljivati obrazovne programe koje žele upisati. Upisi se provode kroz Nacionalni informacijski sustav prijava upisa u srednje škole. Programi za koje su potrebne dodatne provjere mogu se prijaviti do 26. lipnja. To su umjetničke škole te devet zagrebačkih gimnazija. Provjere će se odvijati od 26. lipnja do 3. srpnja. Svi datumi bit će navedeni za svakog učenika pojedinačno u aplikaciji upisi.hr, u novoj rubrici "Moj hodogram", u kojoj su detaljno raspisani svi datumi koje učenik mora pratiti. Za učenike će biti aktiviran službeni Viber kanal za informiranje učenika i roditelja.

Objava konačnih rezultata upisa je 7. srpnja. Do 9. srpnja slijedi dostava upisnica, te ostale potrebne dokumentacije. Ove godine, podsjetimo, moguće je sve dokumente učitati preko upisne aplikacije. Srednja.hr. donosi odgovore na najčešća pitanja.

Koji su važni datumi upisa?

Prema ovogodišnjem kalendaru, smjerove koje osmaši žele upisati mogu prijavljivati od 24. lipnja do 3. srpnja u 12 sati. Iznimka su srednje koje provode prijemne i za koje prijave započinju 24. lipnja, ali traju do 26. lipnja u 16 sati. Raspored tih prijemnih ispita je na linku. Konačne liste upisa u srednje škole u ljetnom roku bit će objavljene 7. srpnja, a do 9. srpnja učenici školi trebaju dostaviti dokumentaciju nužnu za upis. Konačni broj upisnih mjesta za jesenski rok bit će poznat 10. kolovoza.

Što se boduje na upisima?

Prema trenutačno važećem pravilniku za upis u 1. razred srednje škole, koje svaki kandidat mora detaljno proučiti prije upisa, osmašima se vrednuju zajednički, dodatni i posebni element. S tim da se ljestvica poretka utvrđuje na temelju bodovanja zajedničkog i dodatnog elementa. Za upise u gimnazijske programe i četverogodišnje strukovne škole, zajednički element čine prosjeci zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovne škole, zatim zaključne ocjene iz Hrvatskog, Matematike i prvog stranog jezika u 7. i 8. razredu te zaključne ocjene iz 7. i 8. razreda iz triju nastavnih predmeta važnih za nastavak obrazovanja u pojedinim smjerovima.

Kod upisa u trogodišnje programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije i programe obrazovanja za vezane obrte maksimalan broj bodova koji se može ostvariti kroz zajednički element jest 50 bodova. Pritom taj zajednički element čine prosjeci zaključnih ocjena svih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovne i zaključne ocjene iz Hrvatskog jezika, Matematike i prvog stranog jezika u 7. i 8. razredu. Učenici bodove mogu steći i kroz dodatni element vrednovanja kojim se honoriraju sposobnosti, darovitosti i znanja kandidata. To dokazuju, primjerice, rezultatom na natjecanjima ili pristupanjem prijemnom ispitu.

Kada je riječ o zdravstvenim teškoćama, one ne donose dodatne bodove, nego ulaze u kategoriju posebnog elementa koji učenicima donosi pravo prednosti. To znači da ako dva ili više kandidata na zadnjem mjestu ljestvice poretka imaju isti ukupan broj bodova iz zajedničkog i dodatnog elementa, upisuje se onaj kandidat koji je ostvario pravo na poseban element vrednovanja. Sve detalje o bodovanju za upise u srednje škole možete doznati ovdje.

Koliko škola smijete prijaviti i zašto je važan poredak?

Kada se otvore prijave, redoviti kandidati moći će prijaviti maksimalno šest programa u šest škola. Škole se prijavljuju u kartici 'Moj odabir', a učenici kod prijave moraju obratiti pažnju na to ima li škola bodovni prag. Poredak kojim učenici prijavljuju škole itekako je bitan. Nužno je, naime, listu posložiti tako da se na vrh liste postavi program koji kandidat najviše želi upisati, a zatim i ostali, željenim redoslijedom.

- Prema tome, kandidat bi se optimalno rasporedio na program obrazovanja koji mu je najviši na listi prioriteta, a za koji se, prema ostvarenim bodovima, nalazi u okviru upisne kvote. Učenici prilikom odabira programa odabiru i prvi i drugi strani jezik te izborne predmete. Kandidati do kraja prijave obrazovnih programa imaju mogućnost prijavljivati nove programe, brisati programe i mijenjati im prioritet, stoji u hodogramu.

Kada izlaze i koliko često se osvježavaju ogledne liste?

Prve, ogledne liste upisa u srednje bit će vidljive isto u srijedu, 24. lipnja od 14 sati. Kako stoji u sustavu e-Upisi, ljestvice poretka obnavljaju se svakih sat vremena pa je posljedicu promjene podataka ili redoslijeda na listi prioriteta moguće vidjeti svaki puni sat.

Što u sustavu znači 'rang', 'mogući rang' i zašto negdje nedostaju redni brojevi?

Nakon što prijave srednje škole, osmaši će vidjeti polja 'rang' i 'mogući rang', pa su česte dvojbe oko toga što znače svi pojmovi. Pa polje 'rang' odnosi se na mjesto na ljestvici poretka ako je odabrani obrazovni program najbolji odabir te za sve programe koji se na listi prioriteta nalaze iznad prijavljenog obrazovnog programa koji je najbolji odabir.

Kako je objasnio CARNET u najčešćim pitanjima i odgovorima u sustavu e-Upisi, za ostale prijavljene obrazovne programe koji se nalaze niže na listi prioriteta prikazuje se samo mogući rang koji je informativan te se kandidat ne nalazi na listi tih programa kako ne bi zauzimao mjesto drugim kandidatima. Osmaši možda primijete i da ponegdje nedostaju redni brojevi na rang-listi, a to se dogodi kad učenici imaju jednaki broj bodova i moraju biti rangirani na istoj poziciji. Na primjer, ako dvoje učenika ima isti broj bodova onda su oboje 8. na listi, a sljedeći će biti 10.

Treba li s liste obrisati škole u koje ne upadate?

Kada jednom započne proces prijava srednjih škola, društvene mreže preplavljene su videima u kojima osmaši mole vršnjake da s liste obrišu škole u koje ne ostvaruju pravo upisa. No, kandidati ne bi trebali brisati škole s liste, jedino je, kako smo već objasnili, važno poredati ih prema prioritetu. Tako je objašnjeno i u hodogramu CARNET-a za upise.

- Svakog punog sata, za svakog kandidata nalazi se program obrazovanja koji mu je trenutačno najviši na listi prioriteta, a na kojemu se po bodovima nalazi u okviru upisne kvote. Ako se takav program obrazovanja pronađe, kandidat se briše sa svih ostalih ljestvica poretka koje su mu niže na listi prioriteta, čime se otvaraju slobodna mjesta za kandidate ispod 'crte'. Ovaj postupak se ponavlja sve dok se time događaju pomaci na bolje. Dakle, ako kandidat ne ostvaruje pravo upisa na svoj prvi prioritet, a na ostale ostvaruje, nije potrebno brisati s liste željeni prvi prioritet jer se ljestvice konstantno osvježavaju, odnosno pokušavaju naći najbolji odabir prema prioritetima kandidata. Posljedicu promjene podataka ili redoslijeda na listi prioriteta moguće je vidjeti svaki puni sat, stoji u CARNET-ovom hodogramu.

Mogu li upisati srednju u ljetnom roku ako sam na produžnoj?

Dio osmaša možda je sada na produžnoj nastavi jer iz nekog predmeta imaju zaključenu jedinicu. Pa je često pitanje mogu li ti učenici prijavljivati srednje u sustavu upisa. Ako tijekom produžne ostvare pozitivnu ocjenu i unesena im je ocjena iz tog predmeta, moći će odabrati srednje škole do datuma zaključavanja odabira. U slučaju da ne završe produžnu nastavu s pozitivnom ocjenom do završetka roka prijave obrazovnih programa u ljetnom roku, neće moći prijaviti srednje nego će morati koristiti jesenski rok upisa u srednje škole.

Što nakon konačnih lista?

Konačne liste upisa u srednje škole u ljetnom roku bit će objavljene 7. srpnja. Učenici će ostvariti pravo upisa u srednju pored koje im u stupcu 'Pravo upisa' stoji zelena kvačica. Te konačne ljestvice više se neće mijenjati. No, tu posao nije gotov.

- Nakon objave konačnih ljestvica poretka, roditelji kandidata mogu se prijaviti u sustav upisa u srednje škole pomoću odgovarajuće vjerodajnice te potvrditi upisnicu koja se zatim elektroničkim putem šalje srednjoj školi u koju je učenik ostvario pravo upisa. Druga mogućnost je da kandidat u kartici Moji rezultati preuzme upisnicu koju treba potpisati zajedno s roditeljem/skrbnikom te je učitati u sustav. Upisnicu je također moguće dostaviti srednjoj školi u koju je kandidat ostvario pravo upisa (osobno ili elektroničkom poštom) kako bi je oni učitali u sustav. Ova opcija je namijenjena isključivo kandidatima koji nemaju mogućnost sami prenijeti upisnicu u sustav zbog otežanog pristupa računalu, internetu i sl. Nakon što je srednja škola prihvatila upisnicu, kandidat je upisan u školu i nema mogućnost izlaska na jesenski upisni rok. Kandidati koji srednjoj školi ne dostave upisnicu te, ako je to potrebno, potvrdu liječnika školske medicine ili svjedodžbu medicine rada, odnosno potvrdu obiteljskoga liječnika, gube pravo na upis i upućuju se na sljedeći upisni rok, stoji u CARNET-ovom hodogramu upisa.

Kako izračunati bodove?

Svoje bodove za srednju najlakše možete izračunati putem Kalkulatora bodova na ovoj poveznici. Prvo odaberite željenu školu i program koji planirate upisati. Zatim unesite ukupni prosjek od petog do osmog razreda i klikom na 'Izračunaj' dobit ćete broj bodova koji ostvarujete. Uz rezultat će vam se prikazati i druge škole u vašoj okolini u koje biste se s ostvarenim brojem bodova mogli upisati.