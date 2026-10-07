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ZALEĐE VODICA

VODICE Dvojac pritvoren zbog ilegalnog odlaganja otpada na poljoprivrednom zemljištu

Piše HINA,
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VODICE Dvojac pritvoren zbog ilegalnog odlaganja otpada na poljoprivrednom zemljištu
Foto: PU istarska
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Prema policijskim podacima, 43-godišnjak i 42-godišnjak su na poljoprivrednom zemljištu kroz dulje vremensko razdoblje dovozili i odlagali razni građevinski i glomazni otpad, azbestne ploče i plastične kante

Šibensko-kninska policija pritvorila je i kazneno prijavila dvojicu muškaraca koje sumnjiče da su ilegalnim odlaganjem opasnog građevinskog otpada devastirali poljoprivredno zemljište na području mjesta Dragišići, u zaleđu Vodica, izvijestila je Policijska uprava šibensko-kninska.

Prema policijskim podacima, 43-godišnjak i 42-godišnjak su na poljoprivrednom zemljištu kroz dulje vremensko razdoblje dovozili i odlagali razni građevinski i glomazni otpad, azbestne ploče i plastične kante, nakon što su skinuli dio oraničnog sloja zemlje.

Osumnjičeni su s tom praksom nastavili do srpnja 2026. godine, a devastirano zemljište zasad neutvrđenog vlasnika na koje su odvozili otpad veličine je 82x25x10 metara.

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Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja dvojac je predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava je dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu, kažu u policiji.

Za ugrožavanje okoliša otpadom Kazneni zakon predviđa kaznu od dvije godine zatvora, odnosno pet godina ako je došlo do trajnog ugrožavanja kakvoće zraka, tla, podzemlja, vode i mora ili ako su u znatnijoj mjeri ili na širem području ugroženi ljudi, životinje ili biljke.

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