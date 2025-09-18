Vodili su pet ratova, a sada bi mogli postati saveznici

Sirija očekuje finalizaciju sigurnosnih i vojnih sporazuma s Izraelom do kraja 2025. godine, što bi predstavljalo normalizaciju bez presedana za dvije zemlje koje su s prekidima ratovale još od 1948. S obzirom na to da Sjedinjene Američke Države potiču postizanje sporazuma između dviju susjednih zemalja, ministar vanjskih poslova Asaad al-Shaibani stigao je u Washington kako bi razgovarao o pregovorima s Izraelom i mogućem ukidanju preostalih sankcija protiv Sirije, rekao je dužnosnik Ministarstva vanjskih poslova, piše Daily Sabah.

Sirija i Izrael tehnički su još uvijek u ratnom stanju, ali su započeli izravne pregovore nakon što je svrgnut baathistički Assadov režim koji je vladao zemljom od 1970. do 2024. i usko surađivao s Teheranom i Quds snagama.

- Napredak postoji u pregovorima s Izraelom - rekao je službenik koji je govorio pod uvjetom anonimnosti jer nije ovlašten davati izjave medijima, dodajući kako se očekuje potpisivanje nekoliko sporazuma „do kraja godine“.

- Prvenstveno će to biti sigurnosni i vojni sporazumi - rekao je za AFP, dodajući da će se fokusirati na „sporazum o zaustavljanju (izraelskih) vojnih operacija unutar Sirije“.

Od prosinca, Izrael je rasporedio trupe u zoni pod nadzorom UN-a koja razdvaja vojske dviju zemalja i izveo je stotine zračnih napada u Siriji. Damask nije uzvratio.

Prošlog tjedna, predsjednik Ahmed al-Sharaa izjavio je da Sirija pregovara s Izraelom o postizanju sigurnosnog sporazuma koji bi uključivao izraelsko povlačenje s područja koje je okupirala posljednjih mjeseci.

Sirijski i izraelski dužnosnici sastali su se nekoliko puta, a diplomatski izvor koji je želio ostati anoniman zbog osjetljivosti pitanja, rekao je da će se novi sastanak održati u petak u Bakuu.

Prema američkom portalu Axios, al-Shaibani se u srijedu u Londonu sastao s izraelskim ministrom za strateška pitanja Ronom Dermerom. Njih dvojica su se prethodno sastali u kolovozu u Parizu, pod pokroviteljstvom američkog izaslanika za Siriju, Toma Barraka.

Pet ratova i nebrojeni manji okršaji

Izrael i Sirija su kroz povijest imali vrlo napete i često neprijateljske odnose, obilježene nizom ratova i oružanih sukoba. Prvi veći sukob dogodio se odmah nakon osnutka Države Izrael 1948. godine, kada je Sirija, s drugim arapskim državama, napala novonastalu židovsku državu u ratu koji je poznat kao Arapsko-izraelski rat. Tijekom Šestodnevnog rata 1967. godine, Izrael je osvojio Golansku visoravan, strateški važan teritorij koji je dotad bio pod sirijskom kontrolom. Sirija je pokušala ponovno zauzeti tu regiju u Jom Kipurskom ratu 1973., ali bez trajnog uspjeha. U Libanonskom ratu 1982. godine izraelske i sirijske snage sukobile su se i izvan svojih granica, posebno na jugu Libanona, gdje je Sirija podržavala različite frakcije, uključujući Hezbolah. Nakon izbijanja sirijskog građanskog rata 2011. godine, Izrael je više puta izvodio zračne napade na ciljeve unutar Sirije, osobito one povezane s iranskim snagama i transportom oružja Hezbolahu

Šah-mat za Iran

Potencijalna normalizacija odnosa između Damaska i Tel Aviva bila bi samo jedan u nizu katastrofalnih udaraca za teokratski režim u Teheranu. Iran već desetljećima vidi Siriju kao ključnog saveznika i most prema Libanonu, posebno prema Hezbolahu.

Ako Sirija sklopi dogovor s Izraelom koji uključuje: Zaustavljanje izraelskih napada na sirijskom tlu, ograničenje prisutnosti stranih milicija (što vjerojatno uključuje i iranske) i demilitarizaciju juga Sirije, opasno bi bio ugrožen šijitski polumjesec na kojem je Islamska Republika revno radila od 1979.