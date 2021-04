Frontmen Zadruge Krešimir Končevski kandidat je za gradonačelnika Zaboka i nositelj nezavisne liste političke inicijative ‘Zabok, naš grad’, piše Ni Zagorje malo.

Končevski je najavio jednu novu, uključivu politiku razvoja i upravljanja Gradom, potpuno različitom od aktualne. Upravo zbog nezadovoljstva načinom na kojim vladajući sada vode Grad, prihvatio je poziv inicijative da bude njihov kandidat.

– Ljudi s liste su ljudi koji misle svojom glavom. Vjerujem da ćemo krenuti politikom koja bi trebala biti otvorena prema građanima, slušati ih i razmišljati o njihovim potrebama. Biti njihov servis, a ne neko nedostupno tijelo koje treba prositi i moliti za one stvari za koje Grad i služi – najavio je Končevski tijekom predstavljanja kandidature.

– Ja držim do svoje riječi i moja će ekipa biti jedan korak naprijed u odnosu na to što su građani navikli do sada – istaknuo je.

Inicijativa ‘Zabok, naš grad‘ predstavila je i programske smjernice. To su izgradnja doma za starije, u čiji bi se projekt trebale uključiti sve općine i gradovi, kako bi Zagorje imalo smještaj za umirovljenike koji ne mogu platiti visoku cijenu privatnih domova. Prioritet su im rješavanje prometne blokade Zaboka u kojoj se našao, revizija financija, zaokret u socijalnoj politici i izvlačenju novca iz EU fondova, financiranje iz proračuna po jasnim kriterijima, a ne po babi i stričevima…

Listu Krešimira Končevskog podupiru platforma Možemo!, a javnu potporu za kandidaturu došli su mu dati Romeo Vincelj, predsjednik zagorskog Glasa, predsjednik Zelene alternative Zorislav Antun Petrović te kandidat za gradonačelnika Krapine Adalbert Turner Juci, ‘brat’ po mikrofonu.