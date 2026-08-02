Voditelj cestarine Lučko otkrio koji su dani najbolji za put: Gužve nisu više samo za vikend

Danas govorimo o špici sezone pa su i brojke u skladu s očekivanjima. Očekujemo oko 250 tisuća vozila u oba smjera, prema moru i kopnu. Tijekom prethodna dva dana prošlo je 165 tisuća vozila, a danas do 18 sati 67 tisuća i 600 vozila, rekao je u razgovoru za RTL Ivan Samarin, voditelj Tehničke jedinice naplate cestarine Lučko.

U usporedbi s prošlom godinom, Samarin ističe da je rast od pet posto na ulazu i pet posto na izlazu. Tijekom srpnja naplaćene su cestarine za 220 tisuća vozila više nego lani.

- Na razini cijele godine naplaćeno je 45 milijuna vozila, odnosno milijun i 600 tisuća vozila više nego lani. Govorimo o rastu i jako smo zadovoljni - istaknuo je.

Gužve više nisu ograničene samo na vikend, već je promet gust od petka do ponedjeljka.

- Povoljniji dani za putovanje su utorak i srijeda, donekle i četvrtak. Ako putovanje ipak ne možemo planirati tih dana, svakako je dobro krenuti u večernjim satima - dodao je.

Zagreb: Udarni vikend na prometnicama | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Samarin ima savjet za one koji planiraju putovati kući u ponedjeljak.

- Bolje krenuti u kasnijim poslijepodnevnim ili večernjim satima jer je ujutro na cestama velik broj teretnih vozila, koja dodatno usporavaju promet i stvaraju velike gužve.

A što očekuje za produženi vikend koji je pred nama?

- Očekujemo velik promet jer je praznik pa će dio naših korisnika sigurno željeti boraviti u svojim kućama ili na jadranskoj obali. Ovakav gust promet očekujemo tijekom cijelog kolovoza, a bude li vremenska prognoza dobra, i tijekom većeg dijela rujna.