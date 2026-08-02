Obavijesti

News

Komentari 20
UDARNI VIKEND

NEVJEROJATNO Pogledajte kako stranac vozi u koloni na A1 do mora: 'Kolika je kazna za ovo?'

Piše Helena Tkalčević, HINA,
Čitanje članka: 1 min
NEVJEROJATNO Pogledajte kako stranac vozi u koloni na A1 do mora: 'Kolika je kazna za ovo?'
10
Foto: Čitatelj 24sata
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora povremeno se vozi u kolonama u pokretu s kratkotrajnim zastojima, izvijestio je HAK

Austrijanac vozi autocestom A1 u smjeru mora sa nogom kroz prozor. Kolika kazna mora biti za ovo?, pita se čitateljica koja je u nedjelju ujutro putovala autocestom prema moru. Neuobičajen prizor snimila je na 37. kilometru u smjeru mora.

- Gužva je jako velika, od 6 sati putujemo iz Zagreba i prošli smo tek Karlovac - napisala je. 

Foto: Čitatelj 24sata

Iz HAK-a navode da je pojačan promet na važnijim cestama osobito u smjeru mora. Zastoji i kolone su pred naplatnim postajama i na njihovim prilaznim cestama te u zonama tunela, čvorova i odmorišta, kao i na prilazima turističkim središtima na obali, u trajektnim lukama i pristaništima te na većini graničnih prijelaza.

GUŽVA IZ ZRAKA FOTO Kaos na Lučkom: Ogromna gužva i kilometarske kolone!
FOTO Kaos na Lučkom: Ogromna gužva i kilometarske kolone!

Zbog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama podno Velebita. Vozačima iz HAK-a savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Na A1 Zagreb-Split-Dubrovnik, pred naplatama Lučko i Demerje u oba smjera nema dužih čekanja.

Foto: HAK

Između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora povremeno se vozi u kolonama u pokretu s kratkotrajnim zastojima.

Na A2 Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1,5 kilometar.

Na A3 Bregana-Lipovac zbog prometne nesreće između čvorova Lužani i Nova Gradiška vozi se jednim trakom usporeno u koloni od oko dva kilometra.

Foto: HAK

U smjeru graničnog prijelaza Bajakovo kolona osobnih i teretnih vozila duga je oko tri kilometra. Povećana je gustoća prometa na Krčkom mostu u oba smjera

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 20
Otac na mrežama najavio crni scenarij?! Troje mrtvih u požaru, on ostavio uznemirujuću poruku
KUĆA UŽASA U ZAGORJU

Otac na mrežama najavio crni scenarij?! Troje mrtvih u požaru, on ostavio uznemirujuću poruku

Susjedi su čuli eksploziju u kući u Svetom Križu u Začretju. Odmah su pozvali vatrogasce. Oni su nakon gašenja pronašli tri tijela, a doznaje se da je riječ o ocu i dvoje maloljetne djece
UDARNI VIKEND Zatvaraju tunel Brezik na A1, kolona duga 3 km
GUŽVE PREMA MORU

UDARNI VIKEND Zatvaraju tunel Brezik na A1, kolona duga 3 km

Pred naplatnom postajom Lučko u smjeru mora kolona iz smjera čvora Kosnica duga je oko 12 kilometara, dok se iz smjera čvora Sveta Nedelja proteže oko sedam kilometara
Prije 13 godina ukrali su mu Opel, rekordno niski Dunav sad mu je otkrio auto: 'Plakao sam'
AUTO NAŠLI BLIZU KUĆE

Prije 13 godina ukrali su mu Opel, rekordno niski Dunav sad mu je otkrio auto: 'Plakao sam'

Obitelj se u međuvremenu odselila, no njihova tadašnja kuća nalazila se samo stotinjak metara od mjesta na kojem je automobil pronađen zbog iznimno niskog Dunava

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026