Između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora povremeno se vozi u kolonama u pokretu s kratkotrajnim zastojima, izvijestio je HAK
NEVJEROJATNO Pogledajte kako stranac vozi u koloni na A1 do mora: 'Kolika je kazna za ovo?'
Austrijanac vozi autocestom A1 u smjeru mora sa nogom kroz prozor. Kolika kazna mora biti za ovo?, pita se čitateljica koja je u nedjelju ujutro putovala autocestom prema moru. Neuobičajen prizor snimila je na 37. kilometru u smjeru mora.
- Gužva je jako velika, od 6 sati putujemo iz Zagreba i prošli smo tek Karlovac - napisala je.
Iz HAK-a navode da je pojačan promet na važnijim cestama osobito u smjeru mora. Zastoji i kolone su pred naplatnim postajama i na njihovim prilaznim cestama te u zonama tunela, čvorova i odmorišta, kao i na prilazima turističkim središtima na obali, u trajektnim lukama i pristaništima te na većini graničnih prijelaza.
Zbog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama podno Velebita. Vozačima iz HAK-a savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.
Na A1 Zagreb-Split-Dubrovnik, pred naplatama Lučko i Demerje u oba smjera nema dužih čekanja.
Između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora povremeno se vozi u kolonama u pokretu s kratkotrajnim zastojima.
Na A2 Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1,5 kilometar.
Na A3 Bregana-Lipovac zbog prometne nesreće između čvorova Lužani i Nova Gradiška vozi se jednim trakom usporeno u koloni od oko dva kilometra.
U smjeru graničnog prijelaza Bajakovo kolona osobnih i teretnih vozila duga je oko tri kilometra. Povećana je gustoća prometa na Krčkom mostu u oba smjera
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