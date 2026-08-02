NEVJEROJATNO Pogledajte kako stranac vozi u koloni na A1 do mora: 'Kolika je kazna za ovo?'

Austrijanac vozi autocestom A1 u smjeru mora sa nogom kroz prozor. Kolika kazna mora biti za ovo?, pita se čitateljica koja je u nedjelju ujutro putovala autocestom prema moru. Neuobičajen prizor snimila je na 37. kilometru u smjeru mora.

- Gužva je jako velika, od 6 sati putujemo iz Zagreba i prošli smo tek Karlovac - napisala je.

Foto: Čitatelj 24sata

Iz HAK-a navode da je pojačan promet na važnijim cestama osobito u smjeru mora. Zastoji i kolone su pred naplatnim postajama i na njihovim prilaznim cestama te u zonama tunela, čvorova i odmorišta, kao i na prilazima turističkim središtima na obali, u trajektnim lukama i pristaništima te na većini graničnih prijelaza.

Zbog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama podno Velebita. Vozačima iz HAK-a savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Na A1 Zagreb-Split-Dubrovnik, pred naplatama Lučko i Demerje u oba smjera nema dužih čekanja.

Foto: HAK

Između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora povremeno se vozi u kolonama u pokretu s kratkotrajnim zastojima.

Na A2 Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1,5 kilometar.

Na A3 Bregana-Lipovac zbog prometne nesreće između čvorova Lužani i Nova Gradiška vozi se jednim trakom usporeno u koloni od oko dva kilometra.

Foto: HAK

U smjeru graničnog prijelaza Bajakovo kolona osobnih i teretnih vozila duga je oko tri kilometra. Povećana je gustoća prometa na Krčkom mostu u oba smjera