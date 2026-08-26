Obavijesti

News

Komentari 0
JEDNA OD NAJGORIH GODINA

Vodostaji hrvatskih rijeka ostaju niski, 2026. uvrštena među izrazito sušne godine

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Vodostaji hrvatskih rijeka ostaju niski, 2026. uvrštena među izrazito sušne godine
Foto: ANTONIO BAT/EPA
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Na Dunavu kod Batine 22. kolovoza zabilježen je najniži vodostaj u povijesti mjerenja od minus 149 centimetara

Nedavne oborine nisu značajnije utjecale na porast vodostaja rijeka u Hrvatskoj, a zbog dugotrajnog sušnog razdoblja, 2026. bit će uvrštena među izrazito sušne godine, priopćile su u srijedu Hrvatske vode.

Dodaju da se srpanj i kolovoz već sada mogu okarakterizirati kao sušni i ekstremno sušni mjeseci, a takve hidrološke prilike dovele su do novih povijesnih minimuma vodostaja na nekim od najvećih hrvatskih rijeka.

Na Dunavu kod Batine 22. kolovoza zabilježen je najniži vodostaj u povijesti mjerenja od minus 149 centimetara, što je za oko 20 centimetara manje od dotadašnjeg minimuma iz 1909. godine. Vodostaj je trenutačno u blagom porastu te je 25. kolovoza iznosio minus 94 centimetra, navode Hrvatske vode.

INSPEKCIJA U TIJEKU U Savi potvrđen pomor ribe. Državni inspektorat provodi nadzor: Uzeli uzorke vode i ribe
U Savi potvrđen pomor ribe. Državni inspektorat provodi nadzor: Uzeli uzorke vode i ribe

Drava u Osijeku također je dosegnula novi povijesni minimum vodostaja s minus 194 centimetara, čime je dosadašnji rekord iz 2022. godine nadmašen za 20 centimetara. Vodostaj Drave kod Osijeka je 25. kolovoza iznosio minus 143 centimetra.

Novi povijesni minimum zabilježen je i na Savi u Županji gdje je vodostaj pao na 104 centimetra 25. kolovoza, čime je srušen dosadašnji rekord od minus 102 centimetra iz 2012.

Sava u Slavonskom Šamcu trenutačno je tek nekoliko centimetara iznad povijesnog minimuma, koji je također zabilježen 2012. godine.

Na Savi u Zagrebu trenutačni vodostaj iznosi minus 266 centimetara. Iako je riječ o izrazito niskoj razini, povijesni minimum na zagrebačkoj vodomjernoj postaji i dalje drži 23. kolovoza 1993., kada je izmjereno minus 338 centimetara.

Iz Hrvatskih voda navode da su dugotrajna suša i povlačenje rijeka vidno izmijenili riječni krajobraz.

Dodaju da su zbog izrazito niskih vodostaja otkrili brojne riječne sprudove, ade i plaže te da suhi dijelovi korita otkrivaju davno potopljene brodove, poput onog koji je razotkriven kod Opatovca na Dunavu.

Upozoravaju da ovako niski vodostaji ozbiljno otežavaju riječnu plovidbu i ograničavaju sustave za navodnjavanje poljoprivrednih površina.

Niski vodostaji mogu dugoročno utjecati i na vodoopskrbu, industrijsku i energetsku proizvodnju te promijeniti uvjete u riječnim ekosustavima. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Pogledajte što je tip napravio od plaže na Murteru! Načelnik za 24sata: 'Izlazimo na teren'
NAKARADNO

Pogledajte što je tip napravio od plaže na Murteru! Načelnik za 24sata: 'Izlazimo na teren'

Načelnik općine rekao nam je kako će 'dečki iz komunalnog izaći na teren i vidjeti što se događa'. Dečki iz komunalnog rekli su nam da se obratimo načelniku. Klasična hrvatska petlja
Šef CIA-e doletio u Moskvu kako bi spriječio Treći svjetski rat?
RUSIJA I NATO

Šef CIA-e doletio u Moskvu kako bi spriječio Treći svjetski rat?

Beth Sanner, bivša zamjenica ravnatelja američke Nacionalne obavještajne službe za integraciju misija, pretpostavlja da je Ratcliffe tamo boravio kako bi Putinu prenio izravno upozorenje
NEVJEROJATNA SNIMKA Autom je uletio u kafić na odmorištu Nadin na A1! Ima ozlijeđenih
STRAŠNO

NEVJEROJATNA SNIMKA Autom je uletio u kafić na odmorištu Nadin na A1! Ima ozlijeđenih

Zadarska policija potvrdila je informaciju o nesreći. Kako kažu očevid je u tijeku...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026