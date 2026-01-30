Obavijesti

Vojna hunta Burkine Faso raspustila političke stranke

Piše HINA,
Foto: VINCENT BADO/REUTERS

Ministar unutarnjih poslova Burkine Faso Emile Zerbo naglasio je kako je ova odluka dio šireg napora za "obnovu države" nakon navodnih raširenih zlouporaba i disfunkcije u višestranačkom sustavu zemlje

Admiral

Vojna hunta Burkine Faso raspustila je sve političke stranke i ukinula pravni okvir koji uređuje njihovo djelovanje, prema uredbi koju je u četvrtak odobrilo vijeće ministara te zapadnoafričke nacije.

Ministar unutarnjih poslova Burkine Faso Emile Zerbo naglasio je kako je ova odluka dio šireg napora za "obnovu države" nakon navodnih raširenih zlouporaba i disfunkcije u višestranačkom sustavu zemlje.

Zerbo je rekao da je vladina revizija utvrdila da je umnožavanje političkih stranaka potaknulo podjele i oslabilo društvenu koheziju. Dekretom su raspuštene sve političke stranke i političke formacije, a sva njihova imovina sada će biti prenesena u državu.

Prije vojnog puča, zemlja je imala više od 100 registriranih političkih stranaka, od kojih je 15 bilo zastupljeno u parlamentu nakon općih izbora 2020. godine.

Burkinu Faso vodi kapetan Ibrahim Traore, koji je preuzeo vlast državnim udarom u rujnu 2022., osam mjeseci nakon što je vojni časnik Paul-Henri Sandaogo Damiba, također vojnim udarom svrgnuo demokratski izabranog predsjednika Rocha Marca Kaborea.

Burkina Faso je udružila snage sa susjednim Malijem i Nigerom, kojima također vladaju vojne vlade, u formiranju Saveza država Sahela (AES) u nastojanju da ojača gospodarsku i vojnu suradnju.

