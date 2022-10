'Rat u Ukrajini ne može trajati još dugo ovim intenzitetom'

Vojni analitičar Marinko Ogorec smatra da sukob u Ukrajini, ovim intenzitetom kojim se vodi sada, ne može trajati još dugo, otkrio je za N1.

Procjenjuje da će do zatišja doći kad počnu padati kiše i kad se stvori rasputica koja će obje vojske natjerati da se ukopaju i čekaju proljeće za daljnja djelovanja. Tvrdi kako je bilo za očekivati da će ruska reakcija na eksploziju na Krimskom mostu biti burna.

- Odgovor koji je uslijedio bio je brutalan, ali pomno planiran. Putin nije neselektivno gađao ciljeve. Gađao je uglavnom električnu infrastrukturu, ciljano. Putin ne smatra da vodi rat s Ukrajinom nego sa Zapadom. Ukrajina je veliki izvoznik električne energije u EU. Ako im uništiš električnu infrastrukturu nema više izvoza, produbljuje se energetska kriza - rekao je.

Nada se, kaže, da Ukrajina neće sada biti primljena u NATO po hitnom postupku.

- To bi automatski značilo da je NATO u ratu s Rusijom, a to bi značilo ozbiljnu eskalaciju - dodao je.

Bjeloruski predsjednik poslao je vojsku na granicu.

- Za eskalaciju ne treba previše povoda. Bjelorusija je dosad bila suzdržana iako je apsolutni partner Rusije. S njenog teritorija je krenula agresija, ali ona se nije uključivala. Ne bi bilo dobro da dođe do daljnje eskalacije u tom smislu.

- Zapad je taj koji Ukrajinu drži na površini i omogućuje joj da izvodi borbena djelovanja - kaže dodajući da je nizak moral ruskih snaga koji "ne znaju ni zašto su tamo".

- Činjenica je da Rusi imaju puno naoružanja i opreme, vidimo i iz ovih napada. Imaju sustave dalekog dometa, mogu napraviti još ozbiljnu štetu u Ukrajinu, a činjenica je da nisu pokazali cijeli arsenal - govori.

U sukob je, kaže, ozbiljno involviran SAD koji najviše pomaže Ukrajini.

- Ako bi Putin sad sjeo za pregovarački stol, bez obzira što je dosad osvojio, sjeo bi u poziciji gubitnika. Zelenski očito nema namjeru uopće pregovarati, on misli da može dobiti još neke ustupke na terenu pa će onda vidjeti što dalje. Ova situacija može trajati do kraja mjeseca. Kad počnu kiše, to je rasputica, strahovito veliko blato, tada borbe moraju jenjavati jer nijedna strana nema manevarski potencijal kakav imaju sada - zaključuje.

Dodaje i kako je teško progozirati kraj rata. Može se reći da se oslabiti borbena djelovanja s rasputicom.

- Obje strane će se nastojati ukopati u taktički povoljnom prostoru da bi prezimjeli. Pitanje je što se može dogoditi u proljeće - kaže.

