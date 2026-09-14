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JAHODINA U UKRAJINI

U blizini ruskog napada na prugu bili su Boris Johnson, Carl Bildt, bivši direktor CIA-e...

Piše Filip Sulimanec,
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U blizini ruskog napada na prugu bili su Boris Johnson, Carl Bildt, bivši direktor CIA-e...
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Foto: State Emergency Service of Ukrai
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Prema izvještajima, među putnicima su bili Günter Sautter, savjetnik njemačkog kancelara Friedricha Merza za vanjsku politiku i sigurnost, sigurnosni savjetnici iz Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske i Italije...

13. rujna 2026. u Jahodini, na ukrajinskoj strani granice s Poljskom ruski dron pogodio je lokomotivu putničkog vlaka koji je išao prema Varšavi. Vlak je prevozio 206 putnika, ali su svi pravodobno evakuirani nakon što je ukrajinski željeznički sustav upozorio na nadolazeći dron, pa nije bilo žrtava.

Aftermath of a Russian drone attack in Lutsk
Foto: State Emergency Service of Ukrai

Napad je posebno privukao pozornost zato što je samo nekoliko minuta prije tim područjem prošao drugi, posebno organizirani vlak s visokim europskim dužnosnicima koji su se vraćali iz Kijeva.

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U tom diplomatskom vlaku bili su bivši britanski premijer Boris Johnson, bivši švedski premijer Carl Bildt te sigurnosni savjetnici i drugi predstavnici više europskih država.

Aftermath of a Russian drone attack in Kharkiv region
Foto: State Emergency Service of Ukrai

Prema izvještajima, među putnicima su bili Günter Sautter, savjetnik njemačkog kancelara Friedricha Merza za vanjsku politiku i sigurnost, sigurnosni savjetnici iz Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske i Italije, članovi Bundestaga, diplomati i akademici. Johnson i ostali sudjelovali su u Kijevu na konferenciji Yalta European Strategy, odnosno na razgovorima o sigurnosti i mogućim mirovnim pregovorima s Rusijom.

Aftermath of a Russian drone attack in Lutsk
Foto: State Emergency Service of Ukrai

U isto vrijeme u Jahodini je bio i David Petraeus, bivši direktor CIA-e. On, međutim, nije bio u istom vlaku s Johnsonom i Bildtom, nego se nalazio u drugom vlaku koji je tada bio na postaji. Taj vlak također nije pogođen. 

Ukrajinska državna željeznička kompanija Ukrzaliznytsia nakon napada je objavila da je vrlo vjerojatno da je pravi cilj ruskog drona bio upravo diplomatski vlak, a ne vlak koji je na kraju pogođen. Ključna okolnost je to što je diplomatski vlak zbog stalne prijetnje ruskih napada krenuo ranije nego što je bilo planirano, nakon što su se vozni redovi prilagodili u stvarnom vremenu. Nekoliko minuta kasnije dron je udario vlak koji je ostao iza njega.

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Carl Bildt je nakon napada objavio da to nije bio njihov vlak, nego vlak koji je prošao samo nekoliko minuta nakon njih, dok je Boris Johnson osudio napad kao besmislen napad na civilnu infrastrukturu. Ukrajinske vlasti zasad govore o mogućnosti da je diplomatski vlak bio meta, ali to još nije neovisno potvrđeno kao činjenica. Rusija je, s druge strane, tvrdila da su njezini napadi bili usmjereni na željezničku infrastrukturu povezanu s prijevozom europske vojne opreme. 

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