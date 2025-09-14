Obavijesti

News

Komentari 2
VELIKA ANALIZA

Vojni analitičar: 'Upad ruskih dronova u Poljsku nije slučajan'

Piše Julia Očić,
Čitanje članka: 2 min
Vojni analitičar: 'Upad ruskih dronova u Poljsku nije slučajan'

Hrvatska razmišlja o AI-u, visokoj tehnologiji, a ne proizvodimo niti jedan jedini metak, rekao je Marinko Ogorec u HRT-ovoj emisiji 'Studio 4'

Vojni analitičar Marinko Ogorec i predsjednik Uprave DOK-ING-a Gordan Pešić u HRT-ovoj emisiji 'Studio 4' komentirali su razvoj europske i hrvatske vojne industrije iz programa SAFU, upad ruskih dronova u Poljsku te vojnu vježbu 'Zapad 2025' u Rusiji i Bjelorusiji.

Ogorec je ustvrdio kako upad ruskih dronova u Poljsku nije bio slučajnost, već kako je riječ o nečemu što je napravljeno s određenim ciljem, unatoč činjenici da se radi o dronovima koji nisu bili naoružani te kao takvi nisu predstavljali ozbiljnu prijetnju. Prema njegovu mišljenju, Poljaci i NATO predimenzionirano su reagirali.

- Loviti dronove koji su napravljeni od šperploče sa zrakoplovima F-16 ili F-35, to je kao da lovačkom puškom gađate roj muha koji vam je upao u dnevnu sobu. Naravno da su rezultati takvi - pojasnio je.

Govorio je i o velikoj ruskoj vojnoj vježbi 'Zapad 2025' te je istaknuo kako lanseri balističkih raketa Iskander u Kalinjingradu nisu novost:

- Iskanderi su i prije bili razmješteni u Kalinjingradskoj oblasti. Ova vježba je određen pritisak da dođe na do nekog odgovora. Kao što sam rekao, Rusi su očito dobili odgovore na svoja pitanja.

Gordan Pešić, predsjednik Uprave DOK-ING-a, govorio je o dodjeli sredstava za razvoj europske vojne industrije. Na pitanje o tome je li komad kolača koji je Hrvatska dobila premalen (a riječ je od 1,7 milijardi eura od 800 milijardi), odgovorio je kako svaka država sama odlučuje koliko će ulagati u obranu, odnosno koliko će se zadužiti. Također smatra kako je to dobra prilika za obrambenu industriju:

- Rađaju se nove tvrtke i inicijative. Imamo mogućnost pogurati sredstva na razvoj umjetne inteligencije i dronova – poput Orqe.

Govoreći o planovima DOK-ING-a u nadolazećem razdoblju, Pešić je otkrio kako je došlo do restrukturiranja u tvrtki s ciljem stavljanja isključivog fokusa na područje sigurnosti i obrane. Cilj tvrtke jest pronalaženje tehnološkog i tržišnog partnera.

Ogorec smatra kako bi Hrvatska trebala prvo savladati osnove, a tek nakon toga razmišljati o naprednim projektima.

- Hrvatska razmišlja o AI-u, visokoj tehnologiji, a ne proizvodimo niti jedan jedini metak. Da bi bili samodostatni u slučaju bilo kakvog sukoba, moramo imati proizvodnju osnovnog temeljnog streljiva, streljačkog naoružanja, minobacačkih i topničkih granata. Ništa od toga ne proizvodim - upozorio je.

Prema njegovu mišljenju, Hrvatska bi mogla naći svoje mjesto u vojnoj brodogradnji, kao baza za remont ratnih brodova NATO-a: 

- Nakon oslobođenja Hrvatska je imala dobre kapacitete. Međutim, očito nije bilo interesa da se to zadrži i nastavi. Teško je nadoknaditi gubitak kapaciteta, ljudi i tehnologije.

Osvrnuo se i na stanje u tvrtki Đuro Đaković, rekavši kako je lako nabaviti tehnologiju, ali kako je jako teško vratiti kvalitetan kadar.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Roditelji, oprez! Ovo su tajna značenja emotikona koje djeca koriste: Pogledajte listu
NA ŠTO PRIPAZITI

FOTO Roditelji, oprez! Ovo su tajna značenja emotikona koje djeca koriste: Pogledajte listu

Internet može biti vrlo opasan za našu djecu, poručuje Amit Kalley, osnivač organizacije "For working parents", koji je izdao upozorenje roditeljima o tajnim značenjima emotikona koje djeca, pogotovo ona iz generacije Z, koriste za prenošenje poruka. Napravio je periodni sustav emotikona kod kojih postoje dvostruka značenja, tablica je postala viralna, koriste je i škole u Ujedinjenom Kraljevstvu, pohvalila ju je i policija. Sve je krenulo zbog serije "Adolescence".... "Većina roditelja misli da su emotikoni nešto bezazleno", kaže Kelley , koji je više od desetljeća radio u školskom sustavu....
STRAVA U ZAGREBU Pio je na balkonu, pao i poginuo...
TRAGEDIJA

STRAVA U ZAGREBU Pio je na balkonu, pao i poginuo...

40-godišnjak je na neograđenom balkonu konzumirao alkoholna pića te najvjerojatnije u jednom trenutku, s visine oko 280 cm, pao na betonsku podlogu dvorišta uslijed čega je preminuo
'Trpim strašne bolove, ali sin mi daje snagu da se ne predam. Zbog njega opet želim hodati'
BORBA HRABRE MILEVE

'Trpim strašne bolove, ali sin mi daje snagu da se ne predam. Zbog njega opet želim hodati'

Mileva Šimetić Saliji (26) iz Pule boluje od rijetke bolesti zbog koje su joj transplantirani jetra i bubreg. Bila je na operaciji stopala u Turskoj, ali se opet sve zakompliciralo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025