SAD SE SUDE

Vojni brodovi i dalje trunu u splitskom škveru: 'Vlada je to trebala riješiti pet puta...'

Piše Bogdan Blotnej,
Vojni brodovi i dalje trunu u splitskom škveru: 'Vlada je to trebala riješiti pet puta...'
Foto: MIC

Trenutno se na njima ne radi jer nemamo osnove za taj rad. Nema dobitnika, nema sretnih, mi kao graditelji smo u velikom gubitku, naručitelj nije dobio ono što treba, rekao je za Novu TV Darko Pappo iz DIV grupe

Admiral

Tri preostala, od pet ugovorenih vojnih brodova za ratnu mornaricu, i dalje stoje nedovršeni na suhom u splitskom brodogradilištu. Radovi su zapeli i prije nego što su Ministarstvo obrane i DIV grupa raskinuli ugovor.

- Trenutno se na njima ne radi jer nemamo osnove za taj rad. Vrlo loša situacija za sve, nema dobitnika, nema sretnih, mi kao graditelji smo u velikom gubitku, naručitelj nije dobio ono što treba - rekao je za Novu TV Darko Pappo iz DIV grupe. 

Dodao je kako je stvar zapela na troškovima.

- U jednom trenutku to je bilo 45,5 milijuna eura s PDV-om, to je bila minimala da možemo završiti te brodove, računali smo da se to odnosi na sva četiri broda, jedan smo i isporučili. Ministarstvo nije pristalo na to. Njima se to činilo previše - kaže Pappo. 

'ZAPOSTAVLJAJU HRVATSKU' Milanović jako udario po Vladi: '15 milijuna ste dali u Ukrajinu, a naši ratni brodovi propadaju'
Milanović jako udario po Vladi: '15 milijuna ste dali u Ukrajinu, a naši ratni brodovi propadaju'

Na cijelu situaciju osvrnuo se i predsjednik Zoran Milanović. Pita se kako je Vlada našla novac za sve drugo naoružanje, a ne može riješiti problem s nabavom kod domaćeg proizvođača. 

- Priča se o kupovini dviju korveta od nekog naručitelja, što je s hrvatskim proizvodima? Fućka se meni za vlasnika brodogradilišta u Splitu i njegove poslovne probleme, za to tko je kriv ili nije, ali to je Vlada trebala riješiti već pet puta - rekao je predsjednik Zoran Milanović. 

Naime, ovaj posao dogovaran je upravo dok je Milanović bio premijer. Potvrdio je to i premijer Andrej Plenković i dodao kako Hrvatsku u tom sporu zastupa Državno odvjetništvo. Naime, država traži način kako poništiti vlasništvo nad brodovima i to sudskim putem.

NOVI BROD Hrvatska je dobila novi ratni brod kojeg smo čekali 11 godina. Pogledajte kako izgleda
Hrvatska je dobila novi ratni brod kojeg smo čekali 11 godina. Pogledajte kako izgleda

- Državno odvjetništvo nije zaprimilo odluke Vrhovnog suda povodom zahtjeva kojima se tražilo izvanredno preispitivanje zakonitosti pravomoćnih odluka, a odnose se na pitanje upisa tri broda u gradnji u korist trgovačkog društva Brodogradilište specijalnih objekata u registar brodova (...), već poduzima pravne radnje koje se odnose na tri nedovršena broda i poduzet će sve radnje u zaštiti imovine i imovinskih interesa Republike Hrvatske - odgovorili su iz DORH-a za Novu TV.

