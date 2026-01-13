Vojni brodovi i dalje trunu u splitskom škveru: 'Vlada je to trebala riješiti pet puta...'

Tri preostala, od pet ugovorenih vojnih brodova za ratnu mornaricu, i dalje stoje nedovršeni na suhom u splitskom brodogradilištu. Radovi su zapeli i prije nego što su Ministarstvo obrane i DIV grupa raskinuli ugovor.

- Trenutno se na njima ne radi jer nemamo osnove za taj rad. Vrlo loša situacija za sve, nema dobitnika, nema sretnih, mi kao graditelji smo u velikom gubitku, naručitelj nije dobio ono što treba - rekao je za Novu TV Darko Pappo iz DIV grupe.

Dodao je kako je stvar zapela na troškovima.

- U jednom trenutku to je bilo 45,5 milijuna eura s PDV-om, to je bila minimala da možemo završiti te brodove, računali smo da se to odnosi na sva četiri broda, jedan smo i isporučili. Ministarstvo nije pristalo na to. Njima se to činilo previše - kaže Pappo.

Na cijelu situaciju osvrnuo se i predsjednik Zoran Milanović. Pita se kako je Vlada našla novac za sve drugo naoružanje, a ne može riješiti problem s nabavom kod domaćeg proizvođača.

- Priča se o kupovini dviju korveta od nekog naručitelja, što je s hrvatskim proizvodima? Fućka se meni za vlasnika brodogradilišta u Splitu i njegove poslovne probleme, za to tko je kriv ili nije, ali to je Vlada trebala riješiti već pet puta - rekao je predsjednik Zoran Milanović.

Naime, ovaj posao dogovaran je upravo dok je Milanović bio premijer. Potvrdio je to i premijer Andrej Plenković i dodao kako Hrvatsku u tom sporu zastupa Državno odvjetništvo. Naime, država traži način kako poništiti vlasništvo nad brodovima i to sudskim putem.

- Državno odvjetništvo nije zaprimilo odluke Vrhovnog suda povodom zahtjeva kojima se tražilo izvanredno preispitivanje zakonitosti pravomoćnih odluka, a odnose se na pitanje upisa tri broda u gradnji u korist trgovačkog društva Brodogradilište specijalnih objekata u registar brodova (...), već poduzima pravne radnje koje se odnose na tri nedovršena broda i poduzet će sve radnje u zaštiti imovine i imovinskih interesa Republike Hrvatske - odgovorili su iz DORH-a za Novu TV.