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KBC SPLIT

Vojni helikopter prevezao trudnicu u Split. Kritično je

Piše HINA,
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Vojni helikopter prevezao trudnicu u Split. Kritično je
Foto: MORH
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Iz Ministarstva obrane javili su da je posada vojnog helikoptera poletjela nakon zaprimljenog zahtjeva za hitan medicinski prijevoz, a trudnica je, uz nadzor dva člana medicinskog tima, u najkraćem mogućem roku prevezena u KBC Split

Vojni piloti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva helikopterom su u četvrtak navečer prevezli životno ugroženu trudnicu iz Opće bolnice Dubrovnik u Klinički bolnički centar Split, priopćeno je iz Ministarstva obrane.

Iz Ministarstva obrane javili su da je posada vojnog helikoptera poletjela nakon zaprimljenog zahtjeva za hitan medicinski prijevoz, a trudnica je, uz nadzor dva člana medicinskog tima, u najkraćem mogućem roku prevezena u KBC Split, gdje joj je pružena daljnja zdravstvena skrb.

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Vojnim helikopterom prevezli životno ugroženu strankinju iz Dubrovnika u zagrebački KBC

Zapovjednik posade istaknuo je da svaki hitan medicinski let nosi veliku odgovornost, ali da je pri pomoći majci i njezinu nerođenom djetetu ta odgovornost, kako je naveo, još veća, a osjećaj još snažniji.

Riječ je o helikopteru Mi-171Sh i četveročlanoj posadi iz sastava 395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, koji su poletjeli iz vojarne "Knez Trpimir" u Divuljama.

Iz Ministarstva obrane poručuju da je ova intervencija još jedan primjer spremnosti i profesionalnosti pripadnika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u situacijama kada je svaka minuta presudna za spašavanje ljudskih života.

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Komentari 2
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