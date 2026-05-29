Evo što sve čeka građane sutra: MORH je priredio atraktivni program na Trgu i na Jarunu

Povodom obilježavanja Dana Hrvatske vojske, Dana Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske, pripadnici Hrvatske vojske pripremili su atraktivan program za građane u Zagrebu u subotu, 30. svibnja 2026., na Dan državnosti, objavilo je Ministarstvo obrane.

Pozvali su građane da se pridruže Hrvatskoj vojsci u zajedničkom obilježavanju 35. rođendana Hrvatske vojske i Dana državnosti. Bogati program ove je godine organiziran na zagrebačkom Jarunu i na Trgu bana Josipa Jelačića.

- Na Trgu bana Josipa Jelačića od 10:30 do 12 sati građani će moći uživati u nastupu Simfonijskog orkestra Oružanih snaga RH i Počasno-zaštitne bojne. Program će biti izveden u dva termina – u 10:30 i u 11:30 - objavio je MORH.

S druge strane, na Rekreacijsko-sportskom centru Jarun od 9 do 19 sati za građane je pripremljen atraktivan prigodni program, uključujući statički prikaz naoružanja, borbene i neborbene tehnike te opreme Hrvatske vojske.

- U 17:30 sati predviđene su dinamične pokazne vježbe sposobnosti Hrvatske vojske na vodi, kopnu i u zraku. Od 18 do 19 sati posjetitelji će moći uživati u impresivnom letačkom programu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i gostujućih sudionika iz partnerskih zemalja - Mađarske, Slovenije, Italije, Austrije, SAD-a i Francuske - najavili su iz Ministarstva. Istaknuli su i da će za sve posjetitelje u 12 sati biti organizirana podjela vojničkog graha

- Hrvatska vojska tijekom cijelog dana na Jarunu organizira raznovrstan program ispunjen edukativnim, interaktivnim i zabavnim sadržajima namijenjenima svim generacijama – od onih koji razmišljaju o vojnom pozivu do građana koji žele pobliže upoznati rad i sposobnosti Hrvatske vojske - objavio je MORH.

Tako će u HV info zoni svi zainteresirani moći saznati sve najnovije i najvažnije informacije o mogućnostima ostvarivanja karijere u Hrvatskoj vojsci, ali i dobiti sve potrebne informacije o temeljnom vojnom osposobljavanju te o studijskim programima kao i zanimanju vojni pilot.

U HV fan zoni za najmlađe osigurani su različiti zabavni sadržaji – maskiranje i kreativno druženje te animacijski park odnosno vojni poligon na napuhavanje. Posjetitelji će također moći isprobati VR naočale i doživjeti iskustvo letenja u avionima i helikopterima Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.