Obavijesti

News

Komentari 1
NA DAN DRŽAVNOSTI

Evo što sve čeka građane sutra: MORH je priredio atraktivni program na Trgu i na Jarunu

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 1 min
Evo što sve čeka građane sutra: MORH je priredio atraktivni program na Trgu i na Jarunu
Zagreb: Pokazne vježbe pripadnika Hrvatske vojske i prigodan letački program za Dan Oružanih snaga | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Pozivamo građane da se pridruže Hrvatskoj vojsci u zajedničkom obilježavanju 35. rođendana Hrvatske vojske i Dana državnosti, rekli su iz Morh-a.

Povodom obilježavanja Dana Hrvatske vojske, Dana Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske, pripadnici Hrvatske vojske pripremili su atraktivan program za građane u Zagrebu u subotu, 30. svibnja 2026., na Dan državnosti, objavilo je Ministarstvo obrane.

Pozvali su građane da se pridruže Hrvatskoj vojsci u zajedničkom obilježavanju 35. rođendana Hrvatske vojske i Dana državnosti. Bogati program ove je godine organiziran na zagrebačkom Jarunu i na Trgu bana Josipa Jelačića.

- Na Trgu bana Josipa Jelačića od 10:30 do 12 sati građani će moći uživati u nastupu Simfonijskog orkestra Oružanih snaga RH i Počasno-zaštitne bojne. Program će biti izveden u dva termina – u 10:30 i u 11:30 - objavio je MORH. 

OBAVIJEST GRAĐANIMA Helikopter nisko leti na Trgu Jelačića, MORH objasnio zašto
Helikopter nisko leti na Trgu Jelačića, MORH objasnio zašto

S druge strane, na Rekreacijsko-sportskom centru Jarun od 9 do 19 sati za građane je pripremljen atraktivan prigodni program, uključujući statički prikaz naoružanja, borbene i neborbene tehnike te opreme Hrvatske vojske.

- U 17:30 sati predviđene su dinamične pokazne vježbe sposobnosti Hrvatske vojske na vodi, kopnu i u zraku. Od 18 do 19 sati posjetitelji će moći uživati u impresivnom letačkom programu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i gostujućih sudionika iz partnerskih zemalja - Mađarske, Slovenije, Italije, Austrije, SAD-a i Francuske - najavili su iz Ministarstva. Istaknuli su i da će za sve posjetitelje u 12 sati biti organizirana podjela vojničkog graha

- Hrvatska vojska tijekom cijelog dana na Jarunu organizira raznovrstan program ispunjen edukativnim, interaktivnim i zabavnim sadržajima namijenjenima svim generacijama – od onih koji razmišljaju o vojnom pozivu do građana koji žele pobliže upoznati rad i sposobnosti Hrvatske vojske - objavio je MORH. 

MORH UPOZORAVA MORH: Vojska uvježbava veliki spektakl na Jarunu. Bit će buke zbog preleta iznad Zagreba...
MORH: Vojska uvježbava veliki spektakl na Jarunu. Bit će buke zbog preleta iznad Zagreba...

Tako će u HV info zoni svi zainteresirani moći saznati sve najnovije i najvažnije informacije o mogućnostima ostvarivanja karijere u Hrvatskoj vojsci, ali i dobiti sve potrebne informacije o temeljnom vojnom osposobljavanju te o studijskim programima kao i zanimanju vojni pilot. 

U HV fan zoni za najmlađe osigurani su različiti zabavni sadržaji – maskiranje i kreativno druženje te animacijski park odnosno vojni poligon na napuhavanje. Posjetitelji će također moći isprobati VR naočale i doživjeti iskustvo letenja u avionima i helikopterima Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Ćorić priznao da bi mogle rasti cijene usluga zbog novih mjera
RAD NA CRNO, POREZI, PAUŠAL

Ćorić priznao da bi mogle rasti cijene usluga zbog novih mjera

Vidimo ljude koji rade na istim radnim mjestima, ali su paušalisti. Ovo je jedna od anomalija u sustavu koja je na ovaj način adresirana, rekao je Ćorić o paušalnim obrtima
Užas nakon maturalne večeri u Jastrebarskom: Maturant (18) poginuo, troje ljudi ozlijeđeno
SLETJELI AUTOM S CESTE

Užas nakon maturalne večeri u Jastrebarskom: Maturant (18) poginuo, troje ljudi ozlijeđeno

U automobilu je bilo ukupno četvero ljudi, a tjelesne ozljede zadobili su vozač i dvije putnice, od kojih je jedna teško ozlijeđena
VIDEO Ogromna eksplozija na Floridi! Vatrena kugla uništila svemirsku raketu Jeffa Bezosa
VATRA OBASJALA NEBO

VIDEO Ogromna eksplozija na Floridi! Vatrena kugla uništila svemirsku raketu Jeffa Bezosa

Bezos, osnivač Blue Origina, na X je potvrdio da su svi zaposlenici njegove tvrtke sigurni i bez ozljeda, ustvrdivši kako je ovo bio „vrlo težak dan“

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026