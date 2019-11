Vojni skandal: Metke iz Kiowe švercala je ekipa iz streljane?

Vojni piloti Ivan Krizman (40), Zdenko Košutić (41) Mišel Pavlović (36) te Ivica Vlakić (42), bivši drugi zamjenik gradonačelnika u vrijeme Božidara Kalmete iz redova MODES-a, Zadranin Mladen Bencun (46) i Splićanin Boris Ercegović (52) prijavljeni su za švercanje vojnog streljiva.

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Policijska istraga isprva je obuhvaćala četiri muškarca, vojnike Krizmana i Košutića te civile Mišela Pavlovića i Ivicu Vlakića, koji kojih su u pretrazi njihovih domova, automobila i plovila pronašli veću količinu vojnog streljiva. Tako su pronašli 6593 komada streljiva kalibra 5,56x45 mm, 908 komada streljiva vojnog podrijetla kalibra 7,62 mm, 416 komada streljiva kalibra 7,9 mm, također vojnog podrijetla, a pronašli su i 31 komad streljiva kalibra 12,7 50 BMG, koje se koristi na helikopteru Kiowa Warrior kod pucanja iz strojnice.

Nakon krim istraživanja utvrđeno je da je Pavlović 11. lipnja navodno u Zagrebu kupio od Ercegovića više tisuća komada vojnog streljiva, koje je zatim prodao Vlakiću. Ostatak streljiva je donio u Zaton i spremio ga u garažu te nudio na prodaju tako da je do 6. studenog 2019. u garaži držao preostalih nekoliko tisuća komada streljiva. Općinsko državno odvjetništvo u Zadru tad je predložilo sucu istrage Županijskog suda u Zadru određivanje istražnog zatvora protiv osumnjičenika, no sud je taj prijedlog odbio i osumnjičenog pustio na slobodu te mu odredio mjere opreza.

No prije uhićenja Pavlovića u studenom, on je u rujnu s trojicom pilota neometano ušao u vojnu bazu u Zemuniku. Osumnjičenog švercera oružjem navodno su prerušili u vojnog pilota te ga poveli na let helikopterom koji je trajao oko sat vremena i koji je bio u njihovim planiranim vojnim zadaćama. Letjeli su oko Zadra i u blizini Velebita.

- Pritom je utvrđeno da su tri djelatne vojne osobe prekršile vojnu stegu. Nije u tom helikopteru prevoženo nikakvo naoružanje - kazao je za Novu TV brigadni general Mato Mikić, zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Tri pilota su instruktori letenja i školuju buduće pilote.

- Ovo je izolirani slučaj. To se u Hrvatskoj vojsci i Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu do sada nije dogodilo. Djelatnici koji su učinili stegovni prijestup aktivno se bave, primjerice, streljaštvom. To je jedna disciplina, tako da su te njihove komunikacije prema civilnim osobama njihova osobna stvar - ističe Mikić. Neslužbeno doznajemo kako su osumnjičeni piloti i civili članovi streljačkoga kluba Double tap iz Zadra. Ministar obrane Damir Krstičević ispričao se zbog slučaja.

Foto: PU zadarska - Ispričavam se u ime cijele Hrvatske vojske. To nisu vrijednosti pobjedničke Hrvatske vojske. Naš vojnik puno je puta dokazao svoje vrijednosti i sposobnosti. Nažalost, imamo i pojedinaca. Svaki ovaj prekršaj ima ime i prezime. Nulta je stopa tolerancije na ovakvo nevojničko ponašanje. Trebamo se svi zajedno obračunati s ovakvim ljudima i ovakvim pojavama. Što se mene tiče, podržavam Hrvatsku vojsku u tome da kroz liniju zapovijedanja ovaj slučaj riješi - komentirao je za Novu TV ministar obrane Damir Krstičević. Osnovao je povjerenstvo koje će do 2. prosinca podnijeti analizu situacije i predložiti mjere s ciljem da se obračunaju s ovakvim pojavama.

- Ovo nije Hrvatska vojska, ovo su izolirani slučajevi. Vojska će pobijediti situaciju i ovakve ljude ćemo istjerati iz sustava - rekao je Krstičević te naglasio da ovo što je učinjeno nije normalno.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Sigurno da ima odgovornosti, kroz cijeli postupak sve ćemo utvrditi. Hrvatska vojska će oštro sankcionirati bilo koga tko je po tom pitanju nešto napravio - ističe ministar. Iz Ureda predsjednice Republike Hrvatske u četvrtak su najoštrije osudili skandal u vojsci.

- Predsjednica Republike smatra ovakve pojave u Oružanim snagama neprihvatljivim i nedopustivim i izražava zabrinutost što je do takvih događaja uopće moglo doći. Ne može biti niti najmanje tolerancije na ovakve postupke - priopćili su iz Ureda predsjednice te dodali kako se provode stegovni postupci. Istraga vojne policije o slučaju trojice pilota koji su u vojnom helikopteru u Zemuniku prevozili Pavlovića još je u tijeku te se čeka dovršetak istrage kako bi sankcionirali pilote. Zapovjednik 93. zrakoplovne baze Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, brigadir Mario Pleša, istaknuo je kako je za sada zakonski ovlašten jedino izdati zabranu leta trojici pilota, što je i učinio, a njih su prebacili na uredske poslove.

Dok vojnici love veprove i švercaju streljivo, Krstičević šeće po zemlji

Ministar Krstičević u zadnje vrijeme intenzivno obilazi državu hvaleći Oružane snage te dajući imena novim objektima i ustanovama.

- Dok modernizacija stoji bez plana, a obrambeni proračun pada, često se javno reklamira hodanje - na ravnom, po planinama ili prema moru - a učestalo se nadijevaju i imena bilo čemu. Bilo je tu imenovanja raznih sala po ministarstvu, pojedinih sektora na dvorištima vojnih prostora te ceremonija u vojarnama, bilo starim ili novim, piše portal Obris, specijaliziran za sigurnost. To nalikuje na poslovicu o besposlenom popu koji krsti jariće.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Oružane snage bi bile puno efikasnije kad bi ministar - kao bivši vojnik - energično rješavao afere.

U zadnjoj, prije osam mjeseci, ali je javnost za nju doznala tek sad, zahvaljujući zadarskom MUP-u, otkriveno je da su trojica pilota Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i navodni švercer oružja pod istragom civilne i vojne policije jer su vojnim helikopterom navodno krijumčarili oružje. Tri vojna pilota i jedan vlasnik autosalona u Bibinjama prijavljeni su zbog nedopuštenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari. Prijavljeni su i bivši drugi zamjenik gradonačelnika u vrijeme Božidara Kalmete, navodno strastveni pobornik streljaštva, i još jedan civil iz Zadra. Sumnja se da su vojni piloti uz pomoć civila švercali oružje iz vojne baze u Zemuniku. PU zadarska objavila je da su kod njih pronašli 6593 komada streljiva kalibra 5,56x45 mm, 31 komad streljiva kalibra 12,7 50 BMG, 908 komada streljiva kalibra 7,62 mm, 416 komada streljiva kalibra 7,9 mm i više spremnika za streljivo. Prije dva mjeseca piloti su 36-godišnjaka kojega se dovodi u vezu s ilegalnom trgovinom oružja prevezli helikopterom iz vojne baze Zemunik do Velebita. Kako bi prikrili trag, muškarca su prerušili, pa je u vojnu bazu Zemunik ušao u odori vojnog pilota.

MORH, kao i brigadni general Mato Mikić, zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, kažu kako vojnim helikopterom nisu prevozili oružje, nego čovjeka.

- Ovo je izolirani slučaj. To se u Hrvatskoj vojsci i Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu do sada nije dogodilo - rekao je general Mato Mikić.

1. Fijasko s nabavkom zrakoplova

Hrvatska je trebala kupiti 12 rabljenih modificiranih izraelskih verzija F 16 zvanih Barak. Iz njih su trebale biti uklonjene izraelske nadogradnje. Posao je propao iako je Krstičević tvrdio da je sve OK. Ali ostali smo bez aviona.

2. Osam mjeseci skrivali lov na veprove

Na nišanu pobjedničke vojske, da citiramo ministra Krstičevića, tj. specijalaca OSRH, našli su se veprovi koje su gađali iz vojnog helikoptera. Punih osam mjeseci je Ministarstvo obrane javnosti tajilo aferu.

3. Bivša tvrtka dobija unosne poslove

Ova bi godina mogla biti rekordna za tvrtku KING ICT, otkrio je Index. Naime, bivšoj tvrtki Damira Krstičevića od siječnja do kraja listopada isplaćeno je 172,3 milijuna. KING i MSAN kažu kako on nema veze s tim.

4. Dva mjeseca su tajili šverc oružja

Ozbiljna afera je tajena dva mjeseca iako ju je MORH morao iskomunicirati. No to je učinio zadarski MUP, koji je i sam bio u srcu afere zbog svojega čelnika koji je brz i žestok na gasu.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Tema: Hrvatska