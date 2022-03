Vojni stručnjak: Ruski su gubici ogromni, odustali su od Kijeva

Vojni analitičar Mario Galić gostovao je u Novom danu na N1 televiziji, gdje je komentirao situaciju u Ukrajini. Istaknuo je da Rusi nisu ostvarili strateške ciljeve, no i da sumnja u to da će rat završiti kroz pola godine.

- Iznenađujuće je slab prodor ruske vojske, jedini pravi prodor je kod Krima - rekao je Galić u uvodu pa pojasnio:

- Zašto su na jugu tako dobro napredovali, trebat će napraviti dublju analizu. Indikativno je da su Rusi uspjeli osvojiti sve mostove preko Dnjipra, a što se dogodilo, treba tek vidjeti. Desantne snage su bile spremne za napad na Odesu, ali su odustale zbog gubitaka u drugim dijelovima Ukrajine.

'Ruski gubici su nevjerojatni'

- Gubici su nevjerojatni. Ukrajinski podaci su pretjerani, ali britanski i američki govore o pet do sedam tisuća poginulih, to je ogroman broj za tri tjedna ratovanja. Kad se zbroje nestali, poginuli, teško ranjeni i oni koji su se predali i dezertirali, onda možda dolazimo do ukrajinske brojke od 14.000 - kazao je stručnjak.

- Ruska vojska je stala, jedine snažne borbe su sad oko Mariupolja, da se spoje s Donbasom. Sve ostalo stoji, čak su se počeli ukopavati. Znači da nemaju snage. Napad na Kijev neće sigurno biti u idućih mjesec dana jer oko Kijeva je samo 70.000 ruskih vojnika, prema nekim informacijama - dodao je.

Zapadne sile Ukrajini šalju vojnu i humanitarnu pomoć.

- Svaku noć u Ukrajinu uđe nekoliko stotina tona različitog naoružanja tako da imaju oružje.

'NATO neće zatvoriti ukrajinsko nebo'

- Nema šanse, to bi bilo na rubu trećeg svjetskog rata. Nema šanse, kao što nema šanse da NATO-ove snage uđu u Ukrajinu . smatra Galić.

- Već su velik problem dobrovoljci, ali i Rusi su počeli novačiti svoje plaćenike. Navodno će iz Sirije unovačiti 40.000 plaćenika, plaćat će ih između 600 i 3000 dolara mjesečno. S obzirom na to da je prosječna plaća sirijskog vojnika oko 15 dolara, to je njima jako primamljivo. Ne vjerujem, doduše, da znaju kamo idu i što se dešava u Ukrajini, ali to će biti velika opasnost za civile jer ako oni počnu gubiti živote, onda će se okrenuti pljački i teroru - dodaje.

- Ukrajincima borba protiv plaćenika neće predstavljati veliki problem. Putin pomoću njih želi povećati masu, ali neće povećati kvalitetu. Putin želi izbjeći mobilizaciju - dodaje Galić.

Što i kako dalje?

- Jedino vojska može maknuti Putina. Rusija je glumljena demokracija. Mislim da pregovaraju s figom u džepu i da će rat trajati još najmanje šest mjeseci. Nisu ostvarili nijedan strateški cilj, osim ako za nekoliko tjedana osvoje Mariupolj. Od Kijeva su odustali.

