Vojnik koji je dječaku slomio ruku: Pitajte ljude kakav sam

Rado bih vam rekao što je bilo, ali kao djelatna vojna osoba ne smijem ništa komentirati niti davati ikakve izjave. Raspitajte se slobodno među susjedima i prijateljima o meni, rekao nam je vojnik (43) iz Otočca, koji je kazneno prijavljen jer je dječaku (14) na obali Gacke letvom slomio podlakticu ruke.

'Zamahnuo je letvom prema mojoj glavi, podigao sam ruku'

Podsjećamo, dječak se u četvrtak s još troje prijatelja igrao uz obalu rijeke, ulazili su u vojnikov čamac, na što ih je on odlučio otjerati letvom.

Trojica dječaka su uspjela pobjeći, a 14-godišnjak nije, jer je s tla htio htio uzeti svoj mobitel i novčanik koje je malo prije tamo bio odložio.

- Ništa nismo radili u čamcu, nikakvu štetu, naizmjenično smo ulazili i izlazili i samo smo sjedili u njemu. - rekao nam je ozlijeđeni dječak, opisujući napad.

- Čovjek je izišao iz dvorišta s letvom u ruci tjerajući nas odande. Htio sam uzeti svoje stvari, no on me uhvatio za vrat i bacio na tlo. Zamahnuo je letvom prema mojoj glavi na što sam podignuo ruku da se obranim. Snažno me udario, na ruci se odmah napravila rana i poplavila je, a ruku više nisam mogao micati. - ispričao nam je ozlijeđeni dječak, zatečen muškarčevom reakcijom zbog koje je pretrpio šok i strah, ali i tešku ozljedu, prijelom ruke koja mu je mobilizirana gipsom.

Dječakova majka: Zgrožena sam

Majka (35) dječaka šokirana je događajem, ali i prestrašena, time više što muškarca površno poznaje iz viđenja i nikada ništa loše o njemu nije čula, poznato joj je da je bio u vojnim misijama u inozemstvu, te da je i sam otac.

- Zgrožena sam postupkom muškarca, a vjerojatno ću i biti još dugo vremena. Da su djeca što god i napravila, a nisu, ovo sigurno nije način - rekla je majka.

Postupak svog djelatnika oštro je osudio i MORH, kao i njegovi nadređeni koji su se i osobno ispričali majci i dječaku za njegove postupke što im je donekle ublažilo strah.

Krstičević: To je nedopustivo

"Za mene je to nedopustivo. To nije časno ponašanje pripadnika Hrvatske vojske", rekao je ministar Krstičević, priopćio je MORH.

Ministar je još jednom uputio ispriku maloljetnikovoj obitelji. "U kontaktu sam s načelnikom Glavnog stožera i dao sam zadaću da se obitelj posjeti i da im se i osobno ispričamo u ime cijele Hrvatske vojske. Što se tiče takvih vojnika, oni će ići van iz Hrvatske vojske. Ogromna većina hrvatskih vojnika je časna i dostojanstvena, a svi koji se nečasno ponašaju ići će van iz Hrvatske vojske!“", poručio je Krstičević.