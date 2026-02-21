Američka vojska pogodila brod u Pacifiku, ubili su tri muškarca

Američka vojska ⁠objavila je ​u petak da je ​pogodila ​brod ⁠u istočnom Pacifiku, ubivši tri muškarca.

Administracija predsjednika Donalda Trumpa ⁠hvalila se uspjehom u ‌uništavanju ‌brodova za sumnjivu trgovinu drogom u tom području.

Vojska je u objavi na mreži ⁠X objavila da je brod "bio uključen u ‌operacije trgovine narkoticima".

Reuters piše da nisu mogli odmah provjeriti te informacije.