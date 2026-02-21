Obavijesti

News

Komentari 0
VIDEO: NOVI NAPAD

Američka vojska pogodila brod u Pacifiku, ubili su tri muškarca

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Američka vojska pogodila brod u Pacifiku, ubili su tri muškarca
Foto: X (Twitter)

Vojska je u objavi na mreži ⁠X objavila da je brod 'bio uključen u ‌operacije trgovine narkoticima'

Admiral

Američka vojska ⁠objavila je ​u petak da je ​pogodila ​brod ⁠u istočnom Pacifiku, ubivši tri muškarca.

Administracija predsjednika Donalda Trumpa ⁠hvalila se uspjehom u ‌uništavanju ‌brodova za sumnjivu trgovinu drogom u tom području.

UČESTALA PRAKSA Rusi letjeli kod Aljaske. Amerikanci odmah digli avione
Rusi letjeli kod Aljaske. Amerikanci odmah digli avione

Vojska je u objavi na mreži ⁠X objavila da je brod "bio uključen u ‌operacije trgovine narkoticima".

Reuters piše da nisu mogli odmah provjeriti te informacije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SDP-ovka kaže da nije žetončić, a glasala za HDZ-ovog ministra. Evo što sve ima u imovinskoj!
EVO KOLIKO ZARAĐUJE

SDP-ovka kaže da nije žetončić, a glasala za HDZ-ovog ministra. Evo što sve ima u imovinskoj!

Moj glas za ministra danas je glas za sve ljude koje njegov resor obuhvaća, a to su naše najranjivije skupine u društvu, rekla je
FOTO Tko je Boška Ban? Otišla je iz SDP-a pa podržala ministra HDZ-a. Skinula je preko 60 kg
EVO KAKO JE IZGLEDALA

FOTO Tko je Boška Ban? Otišla je iz SDP-a pa podržala ministra HDZ-a. Skinula je preko 60 kg

Saborska zastupnica Boška Ban Vlahek 2019. je imala 169 kilograma, od tada je skinula oko 65 kilograma. Ponovo je u fokusu javnosti nakon što je na sjednici Sabora podržala novog ministra Alena Ružića
FOTO Snježni kaos u Hrvatskoj: 'Nije samo Maribor zatrpan...'
POGLEDAJTE

FOTO Snježni kaos u Hrvatskoj: 'Nije samo Maribor zatrpan...'

Područje sjeverozapadne Hrvatske danas u 12.48 sati ostalo je bez struje zbog snježnog nevremena u Sloveniji

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026