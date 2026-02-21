Vojska je u objavi na mreži X objavila da je brod 'bio uključen u operacije trgovine narkoticima'
VIDEO: NOVI NAPAD
Američka vojska pogodila brod u Pacifiku, ubili su tri muškarca
Američka vojska objavila je u petak da je pogodila brod u istočnom Pacifiku, ubivši tri muškarca.
Administracija predsjednika Donalda Trumpa hvalila se uspjehom u uništavanju brodova za sumnjivu trgovinu drogom u tom području.
Vojska je u objavi na mreži X objavila da je brod "bio uključen u operacije trgovine narkoticima".
Reuters piše da nisu mogli odmah provjeriti te informacije.
