Volodimir Zelenski: Ukrajina nabavlja 100 francuskih Rafalea

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u ponedjeljak da je potpisao sporazum s Francuskom o nabavi 100 ratnih zrakoplova Rafalea u nastojanju da ojača dugoročne vojne sposobnosti Ukrajine u borbi protiv ruske invazije.

Zelenski je za francuski TV kanal TF1/LCI rekao da je naručio 100 borbenih zrakoplova Rafalea. Elizejska palača potvrdila je tu brojku.

Memorandum o razumijevanju supotpisao je i francuski predsjednik Emmanuel Macron.

U sporazum bi trebao biti uključen i sustav protuzračne obrane SAMP-T.

Macron je na X-u napisao da se radi o "izvrsnom danu". Zelenski se trenutno nalazi u posjetu Francuskoj, devetom od početka ruske invazije na Ukrajinu.

Ukrajinski je predsjednik u nedjelju na X-u najavio da je "pripremljen povijesni sporazum s Francuskom - značajno ćemo ojačati naše borbeno zrakoplovstvo, protuzračnu obranu i druge obrambene sposobnosti. Prema rasporedu posjeta, to će se dogoditi u ponedjeljak."

Već nekoliko tjedana razgovara se o većoj vojnoj podršci ukrajinskoj zračnoj obrani, ali Macronova vlada suočava se s političkom i proračunskom nestabilnošću, što je otvorilo pitanja koliko Francuska zapravo može učiniti.

Dvije osobe upućene u to pitanje ranije su rekle Reutersu da će isporuka zrakoplova Rafale Kijevu biti dio 10-godišnjeg sporazuma o strateškom zrakoplovstvu.

Krajem listopada, Zelenski je u Švedskoj potpisao sličan memorandum o razumijevanju za kupnju do 150 švedskih borbenih zrakoplova Gripen.

Kijev želi izgraditi zračnu flotu od najmanje 250 modernih zrakoplova.

Međutim, financiranje tih kupnji vrijednih više milijardi eura nije jasno.

Macron i Zelenski poslijepodne će u Elizejskoj palači sudjelovati u radu francusko-ukrajinskog foruma o bespilotnim letjelicama. Okupit će se ukrajinske i francuske tvrtke i vidjeti na koji način mogu udružiti svoje napore.