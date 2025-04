- Sve je prošlo super, Smilju smo obradovali, a prvo nije mogla vjerovati da smo joj usred ničeg donijeli šporet. I to ne bilo kakav, objašnjava Vaska Radulović, stanovnica Polače, kraj Knina, koja je skupa sa svojim prijateljima nesebično darovala svoje slobodno vrijeme, te vremešnoj umirovljenici Smilji Ševo, koja je ostala sama na samoj međi između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Do idiličnog nekad poprilično naseljenog mjesta, Drenovca Osredačkog vodi izlokani šumski put, dio pruge je skoro trideset godina van funkcije, pa tako jedina stanovnica sela do ljeta kuburi s osnovnim životnim uvjetima. Vaska i šestero volontera su nakon priče o usamljenoj baki, su otišli pitati što joj sve treba, te su se vratili nakon tjedan dana sa stvarima koji su darovali dobri ljudi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:52 Volonteri došli pomoći baki koja živi sama u napuštenom mjestu: Naša Smilja sada ima štednjak! | Video: 24sata/Šime Zelić/Pixsell/Privatni album

- Ona sve trebala jer stvari koje je imala su bile dotrajale, tako da smo prvo smo popričali sa Smiljom, i pitali može li šporet, i ona je rekla da može, i to mali jer ovaj iz prijašnje donacije je dotrajao. Javio se stanovnik Ramljana, te zahvaljujući njemu, starica se više ne guši u čađi, kazuje Vaska.

No, šporet prenijet desetak kilometara po iznimnom lošem putu nije lako.

- Imali smo pick up, pa je išlo lakše, a donijeli smo i nove akumulatore za solarne panele, koji nisu uspjeli proraditi iz prve, naime, ne radi jedan dio kako treba, pa se zapravo opet vraćamo, i nikom nije teško, javljati se policiji na granici jer za to područje vrijede posebna pravila,kazuje Vaska, te dodaje kako je u prijevoz još i stalo dosta hrane koje se ne kvari, zahvaljujući ženama iz Bjelovara, te odjeća, papuče, kao hrana za Smiljine četiri mačke koje dijele s njom identičnu sudbinu, a to je da su zaboravljeni od sistema, te osim djelatnika Crvenog Križa, o njoj ne vodi nitko brigu.

- Sve nam je dozvolila, prihvatila nas je otvorenog srca, a takvi su bili i donatori, i svima zahvaljujemo jer se za baku našao i novi set suđa, posteljina, a smo uredili malo trošni kućerak, pa smo na kraju ipak svi ostali bez riječi.

- Radite sto hoćete, rekla je zahvalna starica koja je nekad davno bila čistačica na željezničkoj stanici na Bosanski Drenovac koja joj je od kuće udaljena, šestotinjak metara.

- Javili su nam se iz quad kluba, najavili da će i oni obići Smilju, pa nam je svima malo lakše, ovakvih priča ima mnogo, istinski je važno da ako možemo uradimo nešto konkretno, zaključuje Vaska.

Podaci o siromaštvu i socijalnoj isključenosti u našoj zemlji su frapantni. rag rizika od siromaštva u 2023. za jednočlano kućanstvo iznosio je 5 924 eura na godinu, a Smilja sa svojim prihodima je daleko i od tog cenzusa. Stopa rizika od siromaštva u 2023. iznosila je 19,3%, tako da je svaki peti građanin zapravo ugrožen i jedva sastavlja kraj s krajem.