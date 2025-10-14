Von der Leyen: 'Članstvo Crne Gore u EU-u nadohvat je ruke'

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je u utorak da je cilj da Crna Gora uđe u Europsku uniju nadohvat ruke te da je ovo trenutak da zemlja maksimalno ubrza i intenzivira napore na tom putu.

Von der Leyen je zajedno s crnogorskim premijerom Milojkom Spajićem u turističkom odmaralištu Luštica Bay kod Tivta svečano otvorila prvu investicijsku konferenciju Crne Gore i EU.

Konferencija je posvećena pametnom i održivom ekonomskom razvoju te je okupila brojne predstavnike politike, gospodarstva, financijskog sektora i sektora zaštite okoliša iz Crne Gore i Europe.

Tijekom konferencije bit će predstavljena četiri nova projekta europskih ulaganja u crnogorsko gospodarstvo.

„S reformama u području vladavine prava i transparentnosti u javnim nabavama poslat ćete jasan signal da je Crna Gora ozbiljna u svojim namjerama i da je vjerodostojno mjesto za razvoj poslovanja“, kazala je von der Leyen.

Predsjednica EK pohvalila je reformsku politiku i dosadašnje rezultate Vlade Crne Gore te istaknula da zemlja nudi mnogo atraktivnih mogućnosti za ulaganja u raznim područjima.

„Crna Gora ima nevjerojatan potencijal, ali ulaganja u njezino gospodarstvo taj potencijal još nisu dostigla. Zato i ovdje poručujem zainteresiranima da ne čekaju trenutak formalnog ulaska Crne Gore u EU, nego da iskoriste priliku sada, jer će ih u suprotnom netko prestići“, naglasila je von der Leyen.

Predsjednik crnogorske vlade Milojko Spajić kazao je da je EU najveći i najznačajniji strateški partner Crne Gore, ali i najveći investitor u toj zemlji.

„Crna Gora je geografski mala, ali je velika po mogućnostima koje pruža. U našoj državi nema dominantnih etničkih skupina, što nas je stoljećima učilo međusobnom uvažavanju, toleranciji i razumijevanju. Naše različitosti nisu ograničenje, nego naša komparativna prednost. U tom smislu Crna Gora je, simbolički i u načinu razmišljanja, već dio EU-a. Danas ovdje otvaramo novo poglavlje u jačanju naših gospodarskih veza s Unijom“, rekao je Spajić.

Istaknuo je da se u Crnoj Gori trenutačno realizira više od tri milijarde eura vrijednih različitih projekata u infrastrukturi i gospodarstvu te da zemlja već ispunjava kriterije iz Maastrichta za članstvo u EU.

„Crna Gora je na pragu ulaska u EU. Do kraja 2026. zatvorit ćemo sva pregovaračka poglavlja kako bismo članica Unije postali do kraja 2028. godine“, kazao je Spajić, naglasivši da je prijem Crne Gore idealna prilika i za EU da pokaže kako „najuspješnija politika Unije – proširenje – nije stvar prošlosti, nego je itekako živa i aktualna“.

Na tu Spajićevu izjavu predsjednica Europske komisije kazala je da joj se „veoma sviđa formulacija – 28. članica EU do kraja 2028.“

Von der Leyen je pohvalila ulazak Crne Gore u SEPA sustav plaćanja i najavila ukidanje roaminga sa zemljama EU-a tijekom 2026. godine.

„Crna Gora će sada dobiti osam milijuna eura jer je ispunila uvjete za to, ali treba nastaviti s reformama kako bi ostvarila uvjete za korištenje cijelog fonda od 380 milijuna eura predviđenog za Crnu Goru“, poručila je von der Leyen.

Na pitanje da prokomentira poziv premijera Luksemburga da se o članstvu Crne Gore odluči iduće godine, rekla je da će ugovor o pristupanju biti spreman onda kada Crna Gora bude spremna za članstvo.