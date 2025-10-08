Von der Leyen: Tradicionalne metode nisu dovoljne protiv ruskog hibridnog rata

Tradicionalne metode nisu dovoljne protiv ruskog hibridnog rata te moramo istražiti nove načine kako bi mu se suprotstavili, rekla je u srijedu predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen eurozastupnicima u Strasbourgu koji su velikom većinom u raspravi podržali jačanje europske obrane.

"Svi moramo početi razmišljati na nov način, moramo izaći iz nečega što nam je poznato i istražiti nove načine na koje ćemo raditi. Prije svega, moramo spriječiti sve one koji žele nauditi nama i našem teritoriju", poručila je von der Leyen na raspravi na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta o ruskim upadima u zračni prostor EU-a.

Rasprava je potaknuta incidentima u kojima su ruske bespilotne letjelice i zrakoplovi proteklih tjedana povrijedili poljski i estonski zračni prostor, ali i bespilotnim letjelicama neidentificiranog podrijetla koje su uzrokovale poremećaje u civilnim zračnim lukama i vojnim bazama u Danskoj, što su danske vlasti nazvale "usklađenim hibridnim napadima".

"To se ne događa slučajno, to je sustavna kampanja da se uznemire naši građani kako bi nas se oslabilo i kako bi oslabila naša potpora za Ukrajinu. To je hibridni rat i on zahtijeva primjerene odgovore", poručila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, dodavši da su napadi namjerno dizajnirani kako bi ostali u "sivoj zoni".

"Međutim, ne smijemo samo reagirati, moramo odvraćati. Ne budemo li tako djelovali, siva zona će se samo proširiti", kazala je te pozvala na veća izdvajanja za obranu koja će se "pretočiti u nova radna mjesta u EU-u".

Rekla je da je Europska unija osnovana kako bi se sačuvao mir, a da danas treba izgraditi kapacitete za sprečavanje i odvraćanje od agresije.

Marie Bjerre, ministrica za europske poslove Danske, zemlje koja trenutačno predsjeda EU-om, u ime Vijeća je rekla da Rusija predstavlja najveću opasnost za europsku i transatlantsku sigurnost te da neće stati sama od sebe, već da "moramo rezolutno i zajednički odgovoriti i Rusiji poslati snažnu poruku".

Prioritetni ključni projekti za jačanje europske obrane, među njima i zid protiv dronova, dobili su široku potporu na sastanku čelnika EU-a prošlog tjedna u Kopenhagenu, izjavio je tada predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa.

Andrzej Halicki, poljski zastupnik koji je na raspravi u srijedu govorio u ime kluba pučana, pozdravio je prijedloge Komisije istaknuvši da Rusija "jedino razumije jezik sile".

"Moramo biti učinkovitiji. Pozivam na više djelovanja i u području interneta jer se Rusija koristi i hibridnim djelovanjem, a ruski agenti sjede i u ovoj dvorani", kazao je, pozivajući na dodatnu podršku za europsku industriju obrane, ne samo financijsku, već i zakonodavnu.

Iratxe Garcia Perez, predsjednica kluba socijalista i demokrata (S&P), također je podržala jačanje europske obrane i dodala da politika popuštanja ne funkcionira s diktatorima te da će ruski predsjednik Vladimir Putin sjesti za pregovarački stol tek kada osjeti da gubi i da stoga EU treba pomoći Ukrajini da dobije rat.

Podršci za izgradnju obrane protiv dronova pridružili su se i klubovi liberala i zelenih, koji su zatražili i prestanak uvoza energenata iz Rusije te nastavak podrške za Ukrajinu.

Poljski zastupnik Adam Bielan je u ime kluba konzervativaca i reformista (ECR) također je podržao "primjereni odgovor" na "agresivnu politiku Kremlja".

'Pošaljite svoju djecu u rat'

Klub Patriota za Europu je "vrlo čvrsto" osudio ruske upade i složio se s politikom odvraćanja, no pozvao je na razmjeran odgovor i upozorio protiv huškanja na rat.

Klubovi krajnje ljevice i desnice (ESN) bili su kritičniji.

Danilo Della Valle, talijanski zastupnik koji je govorio u ime kluba ljevice, optužio je europsko vodstvo i medije da često šire lažne informacije s ciljem zastrašivanja kako bi prošli "neosnovani" politički prijedlozi poput plana ReArm Europe za jačanje obrambenih sposobnosti Unije.

"Meni se čini kao da neki jedva čekaju da se izazovu incidenti da nas se sve pošalje u rat i da nas se masakrira stotine tisuća kako bi se financijaši time okoristili. Pošaljite svoju djecu u rat", poručio je Della Valle.

Slovački zastupnik Milan Uhrik je u ime kluba suverenista (ESN) pitao von der Leyen zna li koliko je teško danas plaćati stan, račune, mladima osigurati stan, dobiti kredit i otplaćivati ga do kraja života dok "raspravljamo o ratovima, o oružju, o izdvajanjima za obranu".

"Europska unija uopće ne rješava ovakve probleme. A ako ih i rješava, onda koristi imaju tek male skupine. ... Europski građani ne žele streljiva, žele mir i gospodarski razvoj", izjavio je.

Zovko i Picula pozvali EU da se odlučno suprostavi Putinu

Hrvatska zastupnica iz redova pučana (HDZ/EPP) Željana Zovko rekla je da države članice trebaju ulagati u sustave protiv dronova radi obrane kritične infrastrukture, čemu je "posvećena Hrvatska u koaliciji borbe protiv dronova".

"Kako bismo odvratili rusku prijetnju, pozdravljam napore Komisije da se napravi posebna obrana na našem istočnom dijelu, ali ... Europa treba zaštitu na svim dijelovima. Trebamo povećati suradnju s našim američkim saveznicima jer je to ključno za sigurnost i stabilnost našeg kontinenta", kazala je Zovko.

Tonino Picula, zastupnik socijalista iz Hrvatske, osudio je "ruske provokacije" te poručio da se EU mora "čvrsto i odlučno odgovoriti".

"To je jedini način kako bi Putin shvatio našu poruku i poštovao nas", poručio je Picula.

"Također, vjerujem da su te inovativne metode provokacija oruđe koje se koristi na isti način kao i dezinformacije koje su počele na društvenim mrežama prije otprilike 10 godina", dodao je Picula.

Zastupnici će o rezoluciji glasati u četvrtak.

