EU zabranjuje društvene mreže za sve mlađe od 13 godina!

EU će zabraniti društvene mreže mlađima od 13 godina, a djeca u dobi od 13 do 15 godina moći će imati posebne profile spojene na profile roditelja koji imaju pristup svemu i bit će im dostupan sat vremena dnevno. Društvene mreže za maloljetnike od 15 do 18 bit će dostupne samo ako Meta i te kompanije dokažu da su sigurne za maloljetnike.

Nema društvenih mreža za mlađe od 13 godina. Nema osobnih računa za mlađe od 15 godina“, rekla je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u govoru u srijedu. „Europa ima mogućnost djelovati. Mi donosimo pravila, a ne velike tehnološke kompanije.“

Pojedinosti mjera bit će predstavljene u četvrtak u sklopu takozvanog Zakona o djeci (Kids Act), kao odgovor na politički pritisak iz nekoliko država članica EU-a. Zemlje poput Francuske i Grčke već se dulje vrijeme zalažu za to da Bruxelles uvede ograničenja pristupa djece društvenim mrežama.