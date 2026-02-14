Von der Leyen: Europa više ne može ovisiti o Americi

Europa, koja je desetljećima ovisila o Sjedinjenim Državama za svoju obranu, sada mora "prijeći na najvišu brzinu" i "preuzeti svoje odgovornosti", ustvrdila je u subotu predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.

"Sigurnost Europe nije se oduvijek smatrala našom primarnom odgovornošću. Ali to se temeljno promijenilo", naglasila je europska čelnica na Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji, tvrdeći da snažna Europa "znači jači transatlantski savez".

Da bi se to postiglo, Europa se mora "osloboditi svih tabua", izjavila je, posebno spominjući korištenje "klauzule o uzajamnoj obrani", kolektivne obveze država članica EU da se brane u slučaju agresije.

"Mislim da je došlo vrijeme da se ova klauzula, koja je ugrađena u europske ugovore, oživi", izjavila je.

"Moramo razviti europski stup strateških sposobnosti: u svemirskom području, obavještajnim službama i sposobnostima dubokog udara", istaknula je čelnica Europske komisije.

Europa je već krenula u povijesni napor ponovnog naoružavanja kako bi do 2030. imala vjerodostojnu obranu, nakon prijetnji Sjedinjenih Država pod Donaldom Trumpom da će smanjiti svoja ulaganja u NATO i pripremiti se za mogući sukob s Rusijom.

Von der Leyen je komentirala i odnose EU s Velikom Britanijom. Budućnost Europe i Ujedinjenog Kraljevstva "isprepletenija je nego ikad", izjavila je predsjednica Europske komisije, pozivajući na bliže veze u "sigurnosti, gospodarstvu i obrani naših demokracija".

"U ovim izuzetno nestabilnim vremenima, Europa, a posebno Ujedinjeno Kraljevstvo, trebale bi se ujediniti", kazala je.

"Deset godina nakon Brexita, naša budućnost je isprepletenija nego ikad. Stoga je u našem zajedničkom interesu biti ambiciozni u pogledu našeg partnerstva", dodala je Von der Leyen.