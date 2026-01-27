Vučić: Kad me ostavila djevojka, godinu dana sebi nisam sebi mogao doći. Tako je i s Europom

Srpskog predsjednika Aleksandra Vučića oduševio je govor predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen u Davosu na Svjetskom ekonomskom forumu. "Netko je izuzetno dobro napisao taj govor... Onaj tko ga je sastavljao, fenomenalno je strukturirao govor. Druga je stvar što je to naišlo na nož svih mogućih. Ljudi kad imaju negativan odnos prema nekome su a priori protiv. Nisu slušali govor. Ne žele uopće čuti", kazao je u startu Vučić...

Uslijedila je još koja pohvala...

- Njezin govor je bio izuzetan govor koji je sadržavao političku platformu za budućnost. Hoće li stvarne posljedice biti takve, to je drugo. Ona je postavila čak određene ideološke postulate. Imala je hrabrosti da raskine sa sadašnjošću i prošlošću. I to nisu male stvari. Naravno da je bila napadnuta istog dana s različitih strana, i od nekih mojih prijatelja i od drugih, koji a priori dočekuju - kazao je Vučić.

Koji je zatim poziciju Europe usporedio sa svojim ljubavnim problemima iz mladosti...

- Ja se sjećam. Imao sam 16, 17 godina, ostavi me djevojka, a ja godinu dana sebi ne mogu doći. I dalje mislim kako ona čeka, eto, da prođe ta godina dana, pa će ona biti sa mnom. E, tako je i s Europom - kazao je Vučić i odmah nastavio:

- Europa misli godinu dana da će joj se Amerika vratiti i da je ta ljubav vječna jer je trajala prethodnih 75 ili 80 godina. Nije vječna i neće se nikad više vratiti. Samo im to netko mora objasniti i reći. Von der Leyen je to rekla. I nema nostalgije u tome. Imaš interese, majstore, i gledaj u budućnost...

Podsjećamo, von der Leyen je u svojem govoru u Davosu poručila da geopolitički potresi moraju poslužiti kao prilika za Europu. Kazala je da su 'seizmičke promjene' kojima svijet svjedoči prilika za izgradnju novog oblika europske neovisnosti.

- Ako je ova promjena trajna, tada se i Europa mora trajno promijeniti. Vrijeme je da iskoristimo ovu priliku i izgradimo novu, neovisnu Europu - kazala je, među ostalim, von der Leyen...