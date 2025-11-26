Obavijesti

Von der Leyen: Ne smije biti prekrajanja granica ili ograničavanja ukrajinske vojske

Piše HINA,
Foto: Philipp von Ditfurth/DPA

Von der Leyen je iznijela nekoliko 'crvenih linija' preko kojih EU ne može prijeći u pregovorima. Savez ne može prihvatiti ograničavanje snaga Ukrajine jer bi je to učinilo podložnom budućim agresijama, rekla je

Predsjednica Europske komisije (EK) Ursula von der Leyen u srijedu je u Strasbourgu iznijela 'crvene linije' u pregovorima o ratu u Ukrajini, poručivši da je EU protiv unilateralnog prekrajanja granica i ograničavanja ukrajinske vojske, te za financijsku podršku Kijeva zamrznutom ruskom imovinom. „Plan igre Rusije nije se promijenio od početka rata – ona vjeruje da može duže izdržati od Ukrajine, Europe i njihovih saveznika, pa svaki put kad postoji stvarni napredak u pregovorima, ona eskalira nasilje”, rekla je Von der Leyen u Europskom parlamentu.

„Vidjeli smo to i prije – to je obrazac. Buka iz Kremlja otkriva prave namjere – za njih je Ukrajina ostala samo prvi korak u puno većoj igri”, utvrdila je predsjednica Komisije.

Njemica je pozdravila napore američkog predsjednika Donalda Trumpa prema miru u Ukrajini te da je napokon započeo rad na tekstu mirovnog pregovora iako je „potrebno još puno rada”. 

„Imamo polaznu točku. Ujedinjenu frontu. Jedinstven glas”. 

Čelnica Komisije je naglasila da ne smije biti unilateralnog prekrajanja granica, odnosno njihovih promjena silom, jer ako se to dopusti „otvaraju se vrata za nove ratove sutra”. 

Najavila je da se EK sprema predstaviti pravni tekst o upotrebi ruske zamrznute imovine za financijsku podršku i obnovu Ukrajine.

„Da budem jasna – ne vidim nikakav scenarij u kojem europski porezni obveznici sami plaćaju cijenu toga, to nije prihvatljivo”, naglasila je. 

Njemačka političarka u svom je govoru rekla i da je budućnost Ukrajine u Europskoj uniji, što nije samo „pitanje sudbine” nego „ključan dio bilo kakvog sigurnosnog okvira”. 

