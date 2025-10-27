Europa uz Litvu! Hibridna prijetnja švercerskih balona iz Bjelorusije uzrokovala zatvaranje zračne luke. Von der Leyen poručila: "Nećemo to tolerirati"
Von der Leyen o balonima s helijem iznad Litve: 'Ovo je provokacija i hibridna prijetnja'
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je u ponedjeljak izrazila punu solidarnost Europe s Litvom suočenom s upornim upadima švercerskih balona s helijem u njezin zračni prostor, rekavši da se radi o "hibridnoj prijetnji".
"Ovo je provokacija. Nazovimo je pravim imenom: hibridna prijetnja. Nećemo to tolerirati", napisala je šefica EK-a na X-u, dodajući da su baloni još jedan razlog za ubrzanje važne inicijative EU-a za promatračku misiju na istočnim granicama (Eastern Flank Watch) i europske inicijative za obranu od dronova.
Litavska premijerka Inga Ruginiene izjavila je u ponedjeljak da će njezina zemlja početi obarati krijumčarske balone koji prelaze granicu iz Bjelorusije, a koji su više puta prekidali zračni promet te baltičke zemlje.
Litva je u nedjelju morala zatvoriti zračnu luku glavnog grada Vilniusa i granične prijelaze s Bjelorusijom nakon što je nekoliko balona s helijem ušlo u zračni prostor te baltičke zemlje članice NATO-a, priopćio je Nacionalni centar za upravljanje krizama, što je bio četvrti takav incident u tjedan dana.
Litva je priopćila da balone šalju krijumčari cigaretama, kriveći bjeloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka, bliskog saveznika ruskog predsjednika Vladimira Putina, da nije zaustavio tu praksu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+