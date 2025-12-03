Von der Leyen: 'Povijesni dan za EU. Ovo je početak energetske neovisnosti Europe od Rusije!'

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen pozdravila je u srijedu “povijesni dogovor” o potpunoj zabrani uvoza ruskih fosilnih goriva, kazavši da je cilj smanjiti prihode Rusije kojima financira rat protiv Ukrajine na nulu.

- Danas je doista povijesni dan za našu Uniju. Ovo je početak novog doba, doba potpune energetske neovisnosti Europe od Rusije - rekla je von der Leyen u izjavi za medije.

Istaknula je da je EU značajno smanjio ruske prihode od izvoza fosilnih goriva. “Na početku rata plaćali smo Rusiji 12 milijardi eura mjesečno za fosilna goriva, sada smo na 1,5 milijardi, a to je još uvijek previše. Cilj nam je svesti to na nulu”, rekla je von der Leyen.

Vijeće EU-a i Europski parlament postigli dogovor o uredbi koja uvodi pravno obvezujuću, postupnu zabranu uvoza ruskog ukapljenog prirodnog plina (LNG) i plina iz plinovoda s potpunom zabranom od kraja 2026., odnosno jeseni 2027.

Dogovor koji su suzakonodavci postigli u utorak kasno navečer za kratkoročne ugovore zaključene prije 17. lipnja 2025. predviđa zabranu uvoza ruskog ukapljenog plina od 25. travnja 2026. i od 17. lipnja 2026. za plin koji se dostavlja plinovodom.

Za dugoročne ugovore o uvozu ukapljenog plina zabrana stupa na snagu 1. siječnja 2027. kako je i predviđeno u 19. paketu sankcija protiv Rusije.

Što se tiče dugoročnih ugovora za uvoz ruskog plina plinovodom, zabrana stupa na snagu 30. rujna 2027. pod uvjetom da su skladišta plina napunjena u dovoljnoj mjeri, a najkasnije od 1. studenog 2027.

Nakon ruske agresije na Ukrajinu, čelnici EU-a dogovorili su se na samitu u Versaillesu u ožujku 2022. o postupnom ukidanju ovisnosti o ruskim fosilnim gorivima što je moguće prije.

Slijedom toga, uvoz plina i nafte iz Rusije u EU značajno se smanjio posljednjih godina. Međutim, dok je uvoz nafte pao ispod 3 posto u 2025. zahvaljujući trenutačnom režimu sankcija, ruski plin i dalje čini procijenjenih 13 posto uvoza EU-a u 2025., vrijednog preko 15 milijardi eura godišnje.

Prema postignutom dogovoru, Komisija treba u sljedećih nekoliko mjeseci predložiti zabranu uvoza ruske nafte u Mađarsku i Slovačku do kraja 2027. godine.

- Ruski predsjednik Vladimir Putin koristi energiju kao oružje protiv nas, ucjenjivao je države članice Europske unije, a profit je koristio za financiranje svog strašnog rata protiv naših prijatelja u Ukrajini. Danas kažemo ne više i nikad više - rekao je povjerenik za energiju Dan Jorgensen.

Izvršni direktor Međunarodne agencije za energiju Fatih Birol rekao je da je Europska unija u posljednje tri godine postigla nevjerojatan rezultat, povećavši proizvodnju iz obnovljivih izvora za 40 posto.

Zauzeo se za nastavak korištenja nuklearne energije i pozvao zemlje koje postupno napuštaju tu vrstu energije da joj se vrate.