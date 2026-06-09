Von der Leyen želi zabraniti svakome tko je sudjelovao u invaziji ulazak u Europsku uniju

Europska komisija predložila je novi krug sankcija protiv Rusije, usmjeren na prodaju nafte, "flotu u sjeni", banke, tvrtke za kriptovalute, metale, riblje proizvode i vojnike koji su sudjelovali u sveobuhvatnoj invaziji na Ukrajinu. "Rusija očito nije uspjela podjarmiti Ukrajinu. Cijena koju Rusija plaća svakim je danom sve teža, a plaćaju je prvenstveno građani Rusije", izjavila je von der Leyen.

"Stoga cilj našeg paketa ne može biti jasniji: želimo zadržati puni intenzitet naših sankcija." Glavni element odnosi se na gornju granicu cijene ruske nafte koju EU, u suradnji s članicama G7 i Australijom, provodi od prosinca 2022. Prošle je godine taj mehanizam učinjen dinamičnim, s gornjom granicom postavljenom na 15% ispod prosječne cijene.

Međutim, poremećaj izazvan blokadom u Hormuškom tjesnacu podigao je cijenu ruske nafte Urals na 87 dolara po barelu, u usporedbi s 58 dolara po barelu u veljači. To znači da će se, ako EU nastavi s planiranom revizijom 15. srpnja, gornja granica prilagoditi prema gore i, posljedično, donijeti Moskvi privremeno olakšanje koje priželjkuje.

Foto: Yves Herman

Komisija predlaže odgodu revizije do siječnja 2027. te zadržavanje gornje granice cijene na trenutnoj razini od 44,10 dolara po barelu.

Mehanizam prilagodbe "nije stvoren za tržišne šokove poput onog uzrokovanog zatvaranjem Hormuškog tjesnaca", rekla je von der Leyen. Pauza do siječnja, dodala je, "dat će tržištima nafte vremena da se stabiliziraju, dok će istovremeno očuvati pritisak na ruske prihode".

Ranije ove godine, von der Leyen je iznijela plan za potpunu zabranu svih pomorskih usluga, poput bankarstva, osiguranja, brodarstva i registracije brodova. Zabrana, koju su zagovarale nordijske i baltičke zemlje, izgubila je zamah nakon sukoba na Bliskom istoku.

Grčka i Malta, dvije obalne države članice čije tvrtke opslužuju ruske tankere, izrazile su protivljenje i jasno dale do znanja da neće poduzimati korake bez suglasnosti skupine G7. Ostali saveznici iz G7 pokazali su malo entuzijazma, pa je plan ubrzo završio u slijepoj ulici.

Preusmjeravanjem fokusa na gornju granicu cijene, Komisija zapravo priznaje da od zabrane u skorije vrijeme neće biti ništa. Summit čelnika G7 trebao bi se održati sljedeći tjedan u Francuskoj, gdje se očekuje da će Von der Leyen raspravljati o sankcijama.

Nacrt paketa cilja na 31 rusku banku, kao i na 20 tvrtki za kriptovalute, platformi i trgovaca naftom izvan Rusije koji su optuženi za pomaganje Moskvi u izbjegavanju restrikcija.

Također predviđa zabranu izvoza različitih metala, legura i komponenti koje se koriste u obrambenom sektoru, kao i, po prvi put, zabranu uvoza određenih ribljih proizvoda iz Rusije.

Čini se da je europski izvoz glinice (aluminijevog oksida) izuzet iz paketa, unatoč tekućim kontroverzama oko tvornice u zapadnoj Irskoj koja je optužena za neizravno omogućavanje ruske proizvodnje oružja.

Značajan element u prijedlogu je zabrana ulaska u schengenski prostor ruskim vojnicima koji su služili u agresorskom ratu, što je inicijativa koju je Estonija predstavila ranije ove godine i koja je u međuvremenu dobila potporu drugih zemalja.

"Europa ostaje nedostupna za svakoga tko je sudjelovao u invaziji na Ukrajinu, vrlo jednostavno", izjavila je von der Leyen.

Za odobrenje sankcija potrebna je jednoglasna odluka 27 država članica. Ako se usvoji, to će predstavljati 21. paket restrikcija od veljače 2022. godine.

Dužnosnici i diplomati u Bruxellesu nadaju se da će zeleno svjetlo biti postignuto prije 15. srpnja kako bi se izbjegla automatska revizija gornje granice cijena.

Najava von der Leyen dolazi u trenutku kada Rusija pojačava masovne, smrtonosne zračne napade na ukrajinske gradove, što izaziva ogorčenje među Europljanima. Nedavni znakovi pritiska na rusko gospodarstvo dodatno su ojačali poticaj za uvođenje restrikcija.

"Naše sankcije i dalje snažno pogađaju i duboko zadiru", rekla je von der Leyen. "One slabe ekonomske temelje ruskih ratnih napora."

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij predložio je sastanak licem u lice s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom kako bi se okončao rat. Pregovori bi se, prema riječima Zelenskog, trebali temeljiti na trenutačnoj liniji razgraničenja i biti uvjetovani prekidom vatre.

U nedjelju su čelnici Francuske, Njemačke i Ujedinjene Kraljevine podržali ideju Zelenskog "uz aktivno sudjelovanje SAD-a i Europe".