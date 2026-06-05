U diplomatskim krugovima ističe se kako Hrvatska, kao najmlađa članica Europske unije koja je prošla cijeli pristupni proces, ima posebnu težinu u raspravama o proširenju
SKUP U TIVTU PLUS+
Summit o proširenju EU u sjeni napetosti! Evo koje uvjete Crnoj Gori traži RH! Jedan se ističe...
Čitanje članka: 3 min
U Tivtu se tijekom četvrtka i petka održao summit EU i zemalja zapadnog Balkana, skup koji je ove godine gotovo u potpunosti posvećen pitanju proširenja Unije i traženju novih modela za ubrzanje europskog puta država regije. U Crnoj Gori okupili su se čelnici država i vlada Europske unije te šest zemalja zapadnog Balkana koje se nalaze u različitim fazama pristupnog procesa.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku