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SKUP U TIVTU PLUS+

Summit o proširenju EU u sjeni napetosti! Evo koje uvjete Crnoj Gori traži RH! Jedan se ističe...

Piše Tea Kvarantan Soldatić,
Čitanje članka: 3 min
Summit o proširenju EU u sjeni napetosti! Evo koje uvjete Crnoj Gori traži RH! Jedan se ističe...
Foto: STEVO VASILJEVIC/REUTERS

U diplomatskim krugovima ističe se kako Hrvatska, kao najmlađa članica Europske unije koja je prošla cijeli pristupni proces, ima posebnu težinu u raspravama o proširenju

U Tivtu se tijekom četvrtka i petka održao summit EU i zemalja zapadnog Balkana, skup koji je ove godine gotovo u potpunosti posvećen pitanju proširenja Unije i traženju novih modela za ubrzanje europskog puta država regije. U Crnoj Gori okupili su se čelnici država i vlada Europske unije te šest zemalja zapadnog Balkana koje se nalaze u različitim fazama pristupnog procesa.

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Komentari 10
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