Tinejdžer divljao u Bjelovaru pa udario autom žene za 'zebri'

Bjelovarska policija objavila je detalje prometne nesreće u kojoj je u srijedu oko 16:30 sati u Ul. Josipa Jelačića vozač automobilom naletio na dvije pješakinje.

- 19-godišnjak je vozio neregistrirani i neosigurani auto te nije vozio sigurnosnom brzinom tako da ne ugrožava pješake, odnosno tako da može zaustaviti svoje vozilo kako bi propustio pješake koji su već stupili na pješački prijelaz. Na obilježenom pješačkom prijelazu prednjim dijelom svog vozila udario je u dvije pješakinje - navodi policija.

Prva pješakinja (50) je od udara dignuta na poklopac automobila nakon čega je pala na cestu, a druga pješakinja (25) odmah je završila na cesti.

Zbog zadobivenih ozljeda obje su pješakinje vozilom hitne medicinske pomoći prevezene u bjelovarsku bolnicu.



- Protiv 19-godišnjeg vozača slijedi odgovarajuća prijava nakon zaprimanja bolničke dokumentacije o kvalifikaciji ozljeda - zaključuje policija.