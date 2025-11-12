Hitna pomoć je 72-godišnjaka prevezla u Opću bolnicu Zabok, gdje su mu utvrdilo teške tjelesne ozljede
U KONJŠČINI
Vozač (72) sletio s ceste blizu Marije Bistrice: Udario metalnu ogradu, teško je ozlijeđen
Čitanje članka: < 1 min
Muškarac (72) teško je ozlijeđen u prometnoj nesreći u Konjščini u blizini Marije Bistrice u utorak oko 15 sati. Autom je sletio s ceste jer je zahvatio šljunčanu površinu, piše krapinsko-zagorska policija.
Držao se preblizu desnom rubu kolnika i tako zahvatio šljunak, a nakon toga se zabio u metalnu dvorišnu ogradu.
Hitna pomoć je 72-godišnjaka prevezla u Opću bolnicu Zabok, gdje su mu utvrdilo teške tjelesne ozljede.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku