Vozač (72) sletio s ceste blizu Marije Bistrice: Udario metalnu ogradu, teško je ozlijeđen

Muškarac (72) teško je ozlijeđen u prometnoj nesreći u Konjščini u blizini Marije Bistrice u utorak oko 15 sati. Autom je sletio s ceste jer je zahvatio šljunčanu površinu, piše krapinsko-zagorska policija.

Držao se preblizu desnom rubu kolnika i tako zahvatio šljunak, a nakon toga se zabio u metalnu dvorišnu ogradu.

Hitna pomoć je 72-godišnjaka prevezla u Opću bolnicu Zabok, gdje su mu utvrdilo teške tjelesne ozljede.