ISTRČALO IZ DVORIŠTA

Vozač autom udario dijete (4) u Slavoniji i teško ga ozlijedio

Vozač autom udario dijete (4) u Slavoniji i teško ga ozlijedio
ILUSTRACIJA | Foto: ilustracija/borna jaksic/pixsell

Protiv 33-godišnjeg vozača slijedi kaznena prijava za izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu - dodaje policija.

Policija je objavila detalje nesreće u mjestu Čamagajevcima nedaleko Osijeka u kojoj je teško ozlijeđeno dijete (4). Vozač (33) je oko 16 sati vozio se Glavnom ulicom, a zbog velike brzine nije se uspio zaustaviti na vrijeme te je udario dijete.

- Tom prilikom je s kolnog prilaza u dvorište na cestu istrčalo 4-godišnje dijete te je došlo do udara prednjim lijevim sklopom zrcala u tijelo djeteta - navodi policija.

UŽAS U NEW YORKU Pet mrtvih, deseci ozlijeđenih u nesreći turističkog autobusa
Pet mrtvih, deseci ozlijeđenih u nesreći turističkog autobusa

Dijete je hitno prevezeno u Opću županijsku bolnicu Našice, gdje mu je pružena liječnička pomoć te je ustanovljeno da je teško ozlijeđeno.

- Protiv 33-godišnjeg vozača slijedi kaznena prijava za izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu - dodaje policija.

