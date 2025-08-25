Protiv 33-godišnjeg vozača slijedi kaznena prijava za izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu - dodaje policija.
ISTRČALO IZ DVORIŠTA
Vozač autom udario dijete (4) u Slavoniji i teško ga ozlijedio
Policija je objavila detalje nesreće u mjestu Čamagajevcima nedaleko Osijeka u kojoj je teško ozlijeđeno dijete (4). Vozač (33) je oko 16 sati vozio se Glavnom ulicom, a zbog velike brzine nije se uspio zaustaviti na vrijeme te je udario dijete.
- Tom prilikom je s kolnog prilaza u dvorište na cestu istrčalo 4-godišnje dijete te je došlo do udara prednjim lijevim sklopom zrcala u tijelo djeteta - navodi policija.
Dijete je hitno prevezeno u Opću županijsku bolnicu Našice, gdje mu je pružena liječnička pomoć te je ustanovljeno da je teško ozlijeđeno.
- Protiv 33-godišnjeg vozača slijedi kaznena prijava za izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu - dodaje policija.
