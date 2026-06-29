Vozač bio na mobitelu, autom izletjeli u kanal kraj Hrvatske Kostajnice. Ozlijeđena i djeca

U teškoj nesreći kraj Hrvatske Kostajnice u nedjelju je ozlijeđeno četvero ljudi, među kojima je i dvoje djece, a sisačka policija u ponedjeljak je potvrdila da je nesreću skrivio vozač (37) koji je koristio mobitel za vrijeme vožnje.

On se u Donjoj Velešnji nije držao sredine trake te je autom daruvarskih tablica izletio s kolnika i udario u betonski most, nakon čega se automobil prevrnuo u odvodni kanal.

Osim vozača, u automobilu je bila i 39-godišnja žena te dvoje djece.

U prometnoj nesreći 39-godišnjakinja je zadobila teže tjelesne ozljede, dok su 37-godišnjak i djeca zadobili lakše tjelesne ozljede. Liječnička pomoć im je pružena u sisačkoj općoj bolnici.



Protiv 37-godišnjeg vozača slijedi kaznena prijava zbog izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu.

