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ZAVRŠIO U BOLNICI

Vozač s 2,43 promila sletio s ceste nedaleko Zaboka

Piše 24sata,
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Vozač s 2,43 promila sletio s ceste nedaleko Zaboka
Foto: PU istarska
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Vozač je izgubio kontrolu nad vozilom zbog visoke razine alkohola u krvi, a nakon nesreće zadržan je u policiji i odveden na ispitivanje na Općinski sud.

Vozač s 2,43 promila alkohola u krvi sletio je s ceste u mjestu Pila 24. listopada oko 1.20 sati. Hrvat (36) zbog neprilagođene brzine izgubio je nadzor nad automobilom i udario u dvorišnu ogradu, izvijestila je policija.

Muškarac je u nesreći lakše ozlijeđen, a liječnici su mu ozljede utvrdili u Općoj bolnici Zabok. Policija ga je uhitila zbog vožnje pod utjecajem alkohola i neprilagođene brzine te ga uz optužni prijedlog dovela na Općinski sud u Zlataru.

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Sud ga je ispitao 24. listopada u 10 sati i odredio mu zadržavanje u trajanju od tri dana. Nakon toga policija ga je predala u Zatvor u Zagrebu, navodi se u policijskom izvješću.

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