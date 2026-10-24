Vozač s 2,43 promila sletio s ceste nedaleko Zaboka

Vozač s 2,43 promila alkohola u krvi sletio je s ceste u mjestu Pila 24. listopada oko 1.20 sati. Hrvat (36) zbog neprilagođene brzine izgubio je nadzor nad automobilom i udario u dvorišnu ogradu, izvijestila je policija.

Muškarac je u nesreći lakše ozlijeđen, a liječnici su mu ozljede utvrdili u Općoj bolnici Zabok. Policija ga je uhitila zbog vožnje pod utjecajem alkohola i neprilagođene brzine te ga uz optužni prijedlog dovela na Općinski sud u Zlataru.

Sud ga je ispitao 24. listopada u 10 sati i odredio mu zadržavanje u trajanju od tri dana. Nakon toga policija ga je predala u Zatvor u Zagrebu, navodi se u policijskom izvješću.