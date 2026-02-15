Vozač sarajevskog 'tramvaja smrti' izašao na slobodu

Vozač sarajevskog tramvaja Adnan Kasapović danas je pušten na slobodu nakon što je bio uhićen zbog nesreće koja se dogodila u Sarajevu u četvrtak.

Upravljao je tramvajem od Željezničke stanice prema Baščaršiji, no dogodila se teška nesreća u kojoj je poginuo mladić Erdoan Morankić, piše Dnevni Avaz.

Podsjećamo, Županijsko tužiteljstvo Kantona Sarajevo ranije je za njega zatražilo jednomjesečni pritvor.

Pritvor je bio zatražen zbog opasnosti da bi boravak osumnjičenog na slobodi mogao izazvati uznemirenje javnosti. Sinoć je održano ročište na kojem se vozač izjasnio da nije kriv za nesreću.