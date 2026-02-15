Obavijesti

TRAGEDIJA U SARAJEVU

Vozač sarajevskog 'tramvaja smrti' izašao na slobodu

Piše Filip Sulimanec,
Foto: PIXSELL/

Upravljao je tramvajem od Željezničke stanice prema Baščaršiji, no dogodila se teška nesreća u kojoj je poginuo mladić Erdoan Morankić

Vozač sarajevskog tramvaja Adnan Kasapović danas je pušten na slobodu nakon što je bio uhićen zbog nesreće koja se dogodila u Sarajevu u četvrtak.

Upravljao je tramvajem od Željezničke stanice prema Baščaršiji, no dogodila se teška nesreća u kojoj je poginuo mladić Erdoan Morankić, piše Dnevni Avaz.

Sarajevo: Prosvjed nakon stravične tramvajske nesreće, građani traže odgovornost nadležnih Sarajevo: Prosvjed nakon stravične tramvajske nesreće, građani traže odgovornost nadležnih Sarajevo: Prosvjed nakon stravične tramvajske nesreće, građani traže odgovornost nadležnih
Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Podsjećamo, Županijsko tužiteljstvo Kantona Sarajevo ranije je za njega zatražilo jednomjesečni pritvor.

POGINUO 23-GODIŠNJAK Vozač tramvaja koji je iskočio u Sarajevu: 'Smatram da nisam kriv. Uzrok je tehničke prirode'
Vozač tramvaja koji je iskočio u Sarajevu: 'Smatram da nisam kriv. Uzrok je tehničke prirode'

Pritvor je bio zatražen zbog opasnosti da bi boravak osumnjičenog na slobodi mogao izazvati uznemirenje javnosti. Sinoć je održano ročište na kojem se vozač izjasnio da nije kriv za nesreću.

