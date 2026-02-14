Vozač tramvaja koji je iskočio u Sarajevu: 'Smatram da nisam kriv. Uzrok je tehničke prirode'

Smatram da nisam kriv, već da je uzrok tehničke prirode. Ovo je dobro poznato svim radnicima GRAS-a (Gradski saobraćaj Sarajevo) i da se ovo događa na ovim tipovima vrlo često. Imao sam sličan slučaj prije 20 godina. Ima i videonadzor koji se nalazio u tramvaju i on će pokazati dosta. Još uvijek nije pregledana ta snimka. Žao mi je. Žao mi je djece. U teškoj sam situaciji. Žao mi je, kazao je na sudu u Sarajevu vozač koji je upravljao tramvajem koji je u četvrtak iskočio iz tračnica u Sarajevu, javlja Klix.ba.

U toj nesreći poginuo je 23-godišnji Erdoan Morankić, 17-godišnjoj Elli Jovanović su liječnici amputirali nogu, u bolnici je u teškom stanju....

Tužiteljstvo smatra kako je uzrok nesreće ljudski faktor, tvrde da je tramvaj bio tehnički ispravan, piše Klix.

Veliki prosvjed u Sarajevu

Tisuće ljudi okupilo se u subotu u Sarajevu na dan žalosti kako bi iskazali solidarnost sa žrtvama teške prometne nesreće koja se dogodila u četvrtak.

Okupljeni su nosili transparente s natpisima "Dosta je", "Korupcija nas ubija", "Ako nas sve poubijate od koga ćete krasti" ...

Tijekom prosvjeda pročitani su zahtjevi županijskim vlastima za utvrđivanje odgovornosti za ovu tragediju, uključujući odgovor na pitanja zašto stari tramvaji dvojbene ispravnosti još uvijek prometuju kada su već nabavljena nova vozila.