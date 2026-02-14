Obavijesti

News

Komentari 3
POGINUO 23-GODIŠNJAK

Vozač tramvaja koji je iskočio u Sarajevu: 'Smatram da nisam kriv. Uzrok je tehničke prirode'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 4 min
Vozač tramvaja koji je iskočio u Sarajevu: 'Smatram da nisam kriv. Uzrok je tehničke prirode'
40
Sarajevo: Tramvaj iskočio iz tračnica u središtu grada | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Tisuće ljudi okupilo se u subotu u Sarajevu na dan žalosti kako bi iskazali solidarnost sa žrtvama teške prometne nesreće koja se dogodila u četvrtak...

Admiral

Smatram da nisam kriv, već da je uzrok tehničke prirode. Ovo je dobro poznato svim radnicima GRAS-a (Gradski saobraćaj Sarajevo) i da se ovo događa na ovim tipovima vrlo često. Imao sam sličan slučaj prije 20 godina. Ima i videonadzor koji se nalazio u tramvaju i on će pokazati dosta. Još uvijek nije pregledana ta snimka. Žao mi je. Žao mi je djece. U teškoj sam situaciji. Žao mi je, kazao je na sudu u Sarajevu vozač koji je upravljao tramvajem koji je u četvrtak iskočio iz tračnica u Sarajevu, javlja Klix.ba.

U toj nesreći poginuo je 23-godišnji Erdoan Morankić, 17-godišnjoj Elli Jovanović su liječnici amputirali nogu, u bolnici je u teškom stanju....

POGLEDAJTE GALERIJU:

Sarajevo: Prosvjed nakon stravične tramvajske nesreće, građani traže odgovornost nadležnih Sarajevo: Prosvjed nakon stravične tramvajske nesreće, građani traže odgovornost nadležnih Sarajevo: Prosvjed nakon stravične tramvajske nesreće, građani traže odgovornost nadležnih
40
Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Tužiteljstvo smatra kako je uzrok nesreće ljudski faktor, tvrde da je tramvaj bio tehnički ispravan, piše Klix.

NAKON TRAMVAJSKE NESREĆE FOTO Protest u Sarajevu nakon tramvajske nesreće: Ako nas sve ubijete, od koga ćete krasti?
FOTO Protest u Sarajevu nakon tramvajske nesreće: Ako nas sve ubijete, od koga ćete krasti?

Veliki prosvjed u Sarajevu

Tisuće ljudi okupilo se u subotu u Sarajevu na dan žalosti kako bi iskazali solidarnost sa žrtvama teške prometne nesreće koja se dogodila u četvrtak.

Okupljeni su nosili transparente s natpisima "Dosta je", "Korupcija nas ubija", "Ako nas sve poubijate od koga ćete krasti" ...

POGINUO MLADIĆ (23) FOTO Tisuće izašle na sarajevske ulice: Veliki prosvjed nakon stravične tramvajske nesreće...
FOTO Tisuće izašle na sarajevske ulice: Veliki prosvjed nakon stravične tramvajske nesreće...

Tijekom prosvjeda pročitani su zahtjevi županijskim vlastima za utvrđivanje odgovornosti za ovu tragediju, uključujući odgovor na pitanja zašto stari tramvaji dvojbene ispravnosti još uvijek prometuju kada su već nabavljena nova vozila.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
'Htjeli su mi oteti šumu i zemlju u Istri'’. Evo kako je tek jedan sud spriječio bandu DiCaprija!
NOVI DETALJI RADA BANDE

'Htjeli su mi oteti šumu i zemlju u Istri'’. Evo kako je tek jedan sud spriječio bandu DiCaprija!

Savjesni službenik suda u Puli spriječio je prevaru: 'Dvije stvari su bile sumnjive'. Donosimo i detalje otimačine na Pagu i pored Šibenika, gdje su Slovak i Poljakinja ostali bez kuća. Prevaranti koristili čak i veleposlanstva
Pokušajmo otkriti što je tolikim ljudima da svojom voljom idu u kino da vide jedan domaći film
MILJENKO JERGOVIĆ

Pokušajmo otkriti što je tolikim ljudima da svojom voljom idu u kino da vide jedan domaći film

Film 'Svadba', zagrebačkog redatelja Igora Šeregija, urnebesna je komedija o onom što je nastalo nakon posljednjih ratova između Srba i Hrvata, ili nakon hipostaziranja šovinističke farse...
DETALJI UŽASA Dvoje mrtvih na A3! Pretrčavali su cestu kod Novske pa ih udario automobil
JOŠ JE DVOJE U BOLNICI

DETALJI UŽASA Dvoje mrtvih na A3! Pretrčavali su cestu kod Novske pa ih udario automobil

Tijela muškaraca su prevezena u sisačku Opću bolnicu gdje će se obaviti obdukcije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026