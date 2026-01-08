Obavijesti

News

Komentari 0
ZABRANILI MU VOŽNJU

Vozač splitske Čistoće pozitivan na kokain: 'Ide na godišnji, a kad se vrati kreće na liječenje'

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Vozač splitske Čistoće pozitivan na kokain: 'Ide na godišnji, a kad se vrati kreće na liječenje'
Split: Gradsko komunalno poduze?e ?isto?a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Čaljkušić je rekao da su odmah nakon nalaza poduzeli sve potrebne korake u skladu s medicinskim uputama.

Admiral

Splitska komunalna tvrtka Čistoća provela je redovno testirane na opijate među zaposlenicima. Kako doznaje Dalmacija Danas, jedan je djelatnik bio pozitivan na kokain.

- Liječnica je donijela zabranu upravljanja vozilom tom vozaču do završetka liječenja. S njim je obavljen razgovor (osim mene bio je i njegov rukovoditelj – voditelj Tehničke službe), kroz koji je upoznat o važnosti izlječenja te mogućim posljedicama u suprotnom, a tiču se radnog mjesta - potvrdio je za portal Andrija Čaljkušić, vršitelj dužnosti direktora Čistoće Split.

OD 7. SIJEČNJA Velike promjene u prometu kod Splita: Kreće nova privremena regulacija na čvoru Dugopolje
Velike promjene u prometu kod Splita: Kreće nova privremena regulacija na čvoru Dugopolje

Čaljkušić je rekao da su odmah nakon nalaza poduzeli sve potrebne korake u skladu s medicinskim uputama.

Vozač će sada iskoristiti godišnji odmor, a nakon toga bi trebao postupati po uputama liječnice . kazao je Čaljkušić.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Stiglo upozorenje iz Hrvatske: Mogući napadi na granične prijelaze u Bosni i Hercegovini!
PISMO STRAVE

Stiglo upozorenje iz Hrvatske: Mogući napadi na granične prijelaze u Bosni i Hercegovini!

Prijetnje napadima na granice BiH izazvale uzbunu! Rukopis nečitak, ali sigurnosne službe na oprezu. Svi granični prijelazi pod nadzorom, oprez potreban
VIDEO Čak 30 studenata zapelo u mećavi kod Macole: 'Dali su nam da spavamo u restoranu'
SPAŠAVALI IH

VIDEO Čak 30 studenata zapelo u mećavi kod Macole: 'Dali su nam da spavamo u restoranu'

Grupa od 30 studenata zapela je u snježnoj mećavi. Ugostitelji su im dopustili da spavaju u restoranu
HZZO osiguranicima šalje plan otplate dopunskog sa starom cijenom, a ona je otišla gore
ZBUNJUJUĆA OBAVIJEST HZZO-A

HZZO osiguranicima šalje plan otplate dopunskog sa starom cijenom, a ona je otišla gore

Iz HZZO-a odgovaraju kako su plan otplate za 2026. sa starom cijenom dopunskog poslali onima kojima je polica obnovljena prije odluke o novoj cijeni. Sve skupa malo zbunjujuće

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026