Vozač splitske Čistoće pozitivan na kokain: 'Ide na godišnji, a kad se vrati kreće na liječenje'

Splitska komunalna tvrtka Čistoća provela je redovno testirane na opijate među zaposlenicima. Kako doznaje Dalmacija Danas, jedan je djelatnik bio pozitivan na kokain.

- Liječnica je donijela zabranu upravljanja vozilom tom vozaču do završetka liječenja. S njim je obavljen razgovor (osim mene bio je i njegov rukovoditelj – voditelj Tehničke službe), kroz koji je upoznat o važnosti izlječenja te mogućim posljedicama u suprotnom, a tiču se radnog mjesta - potvrdio je za portal Andrija Čaljkušić, vršitelj dužnosti direktora Čistoće Split.

Čaljkušić je rekao da su odmah nakon nalaza poduzeli sve potrebne korake u skladu s medicinskim uputama.

Vozač će sada iskoristiti godišnji odmor, a nakon toga bi trebao postupati po uputama liječnice . kazao je Čaljkušić.