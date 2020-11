Vozača šlepera spasio pad iz kabine? 'Sreća da je pao na šumsko područje puno granja'

Sreća u nesreći je da su se silom inercije pri udaru u ogradu otvorila lijeva vrata kabine, rekao nam je direktor tvrtke u kojoj radi vozač koji je teško ozlijeđen u izlijetanju kamiona s ceste kod vijadukta Svilno

<p>Vozač (26) kamiona koji je teško ozlijeđen u nesreći kod vijadukta Svilno u Rijeci i dalje je na Jedinici intenzivnog liječenja.</p><p>- Pacijent je zadobio višestruke ozlijede i trenutno je stabilno, ali i dalje životno ugrožen i na respiratoru - doznajemo danas iz riječkog KBC-a.</p><p>A pretpostavlja se da mu je život spasilo to što je u teškoj nesreći ispao iz kabine kamiona. Naime, na zavoju vijadukta koji je bio sklizak i mokar od kiše, vozač je izgubio kontrolu nad šleperom, probio zaštitnu ogradu i završio na dnu provalije. Pritom je kabina kamiona potpuno smrskana.</p><p>- Sreća u nesreći je da su se silom inercije pri udaru u ogradu otvorila lijeva vrata kabine, pri čemu je vozač ispao iz kabine te pao podno vijadukta na šumsko područje puno zelenila, grana i šipražja, koje je amortiziralo pad. Malo je reći da smo svi u šoku i da mu želimo brz oporavak - rekao nam je Radomir Starčić, direktor Klanatransa, tvrtke za kamionski prijevoz u kojoj dvije i pol godine radi mladi vozač.</p><p> </p><p>- Radi se o savjesnom i dobrom radniku, koji je dobro obavljao svoj posao i dosad , kako mi to u žargonu znamo reći - nije imao niti jedne nezgode ni razbijene lampice. Nažalost, nesreće se događaju i ponavljam da nam je sada najbitniji njegov što brži oporavak - rekao je Starčić.</p><p>Riječka policija obavila je očevid prometne nesreće teške nesreće do koje je došlo u 12.50 sati u kojoj je ozlijeđen 26-godišnjak iz BiH.</p><p>- Očevidom je utvrđeno kako 26-godišnjak, krećući se iz smjera Čavli prema čvoru Orehovica teretnim vozilom marke Renault Premium, slovenskih nacionalnih oznaka i s priključnim vozilom, riječkih registarskih oznaka, nije prilagodio brzinu stanju i uvjetima na cesti te je izgubio nadzor nad vozilom i udario u zaštitnu metalnu ogradu. Od siline udarca pritom je probio ogradu i sletio s vozilom u provaliju dubine 20-ak metara. Zbog zadobivenih ozljeda vozaču je pružena medicinska pomoć u KBC Rijeka gdje su mu dijagnosticirane teške ozljede - kažu iz policije.</p><p>Materijalna šteta procjenjuje se na oko 220 000 kuna, a utvrđivanje svih okolnosti nesreće se nastavlja.</p>