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OKONČALI ISTRAGU

Vozača tramvaja optužili zbog nesreće u Sarajevu: Terete ga za teško kazneno djelo...

Piše 24sata,
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Vozača tramvaja optužili zbog nesreće u Sarajevu: Terete ga za teško kazneno djelo...
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Sarajevo: Tramvaj iskočio iz tračnica u središtu grada | Foto: Armin Durgut/PIXSELL
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Istraga je završena nakon brojnih vještačenja i prikupljenih dokaza, a optužnica protiv Adnana Kasapovića sada je pred Kantonalnim sudom

Tužiteljstvo Kantona Sarajevo završilo je istragu o tramvajskoj nesreći koja se dogodila u veljači ove godine te je podiglo optužnicu protiv vozača tramvaja Adnana Kasapovića, piše Avaz.ba. 

Kako su priopćili iz Tužiteljstva, optužnica je podignuta nakon opsežne istrage, timskih vještačenja i analize velikog broja prikupljenih dokaza. Kasapovića terete za teško kazneno djelo protiv sigurnosti javnog prometa i ugrožavanje javnog prometa.

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Optužnica je proslijeđena Kantonalnom sudu u Sarajevu na potvrđivanje. Iz Tužiteljstva su poručili da će javnost detaljnije obavijestiti nakon što zaprime odluku suda.

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Tužiteljstvo se osvrnulo i na anonimne prijave te medijske napise povezane sa servisiranjem magnetskih kočnica, sustavom videonadzora i marketinškim ugovorima o zakupu oglasnog prostora u tramvajima.

Nakon provedenih provjera i analize prikupljenih dokaza donesena je odluka da se u tim slučajevima istraga neće provoditi jer, kako navode iz Tužiteljstva Kantona Sarajevo, prijavljene radnje nemaju obilježja kaznenih djela.

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Tragična tramvajska nesreća u Sarajevu dogodila se 12. veljače 2026. kod Zemaljskog muzeja, kada je tramvaj iskočio iz šina i udario putnike koji su čekali na stanici. U nesreći je život izgubio 23-godišnji Erdoan Morankić, student Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, a, osim njega, ozlijeđeno je još četvero ljudi, među kojima i tada 17-godišnja djevojka koja je zadobila teške tjelesne ozljede i amputaciju noge.

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