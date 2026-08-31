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NESREĆA KOD MOSTA MLADOSTI

VIDEO Auto završio na krovu na tramvajskoj pruzi u Zagrebu!

Piše Iva Tomas,
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VIDEO Auto završio na krovu na tramvajskoj pruzi u Zagrebu!
Foto: Čitatelj 24sata
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Tramvajske linije 6, 7 i 8 prometuju preusmjereno, odnosno skraćeno - objavili su na službenim stranicama ZET-a

Jedan auto završio je na krovu na tramvajskim tračnicama u blizini Mosta mladosti u Zagrebu u ponedjeljak oko 19.30 sati. Očevid prometne nesreće je u tijeku, a po dovršetku će biti poznato više informacija, potvrdili su nam iz PU zagrebačke.

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- Bio sam u prolazu, auto je prepriječio prolaz tramvajima, a na mjestu je bila i Hitna - kaže nam čitatelj.

Kako je objavio ZET, neke tramvajske linije su preusmjerene.

- Zbog prometne nesreće drugih sudionika u prometu kod stajališta Borovje, od 19.30 sati na dionici od Zapruđa do raskrižja Avenije Marina Držića i Ulice grada Vukovara, voze autobusi. Tramvajske linije 6, 7 i 8 prometuju preusmjereno, odnosno skraćeno - objavili su na službenim stranicama ZET-a.

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