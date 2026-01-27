Obavijesti

blokiraju granične prijelaze

Vozači kamiona BiH, Srbije i S. Makedonije traže ukidanje vremenskog ograničenja u EU

Slavonski Brod: Zbog poja?anog prometa gužva na grani?nom prijelazu | Foto: Ivica Galovic/ PIXSELL

Vozači kamiona iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije nastavili su u utorak blokirati granične prijelaze s Europskom unijom drugi dan zaredom, a šteta koju izaziva blokada već se procjenjuje na 100 milijuna eura dnevno.

Prosvjedi su izazvani novim sustavom Entry/Exit System (EES) u Europsku uniju, koji ograničava boravak profesionalnih vozača na području EU-a na 90 dana u razdoblju od šest mjeseci. Prijevoznici tvrde da su nepravedno tretirani kao turisti i da ovo pravilo ozbiljno ugrožava njihov rad.

Predsjednik Udruženja teretnih prijevoznika Republike Srpske Igor Beben rekao je kako su se odlučili blokirati teretni promet na graničnim prijelazima, budući da je sadašnji režim neodrživ.

"Ovo pravilo je za nas neprovedivo, a EU nas tretira kao turiste umjesto kao profesionalce“, rekao je Beben. Po njegovim riječima, šteta koju prijevoznici i gospodarstvo trpe je 'golema i teško nadoknadiva“. Po istim procjenama, dnevna šteta u trima državama zbog blokada kamionskoga prijevoza doseže 100 milijuna eura.   

Ministar prometa i veza BiH Edin Forto uputio je inicijativu Vladi Republike Hrvatske kako bi se pronašlo rješenje za evidentiranje profesionalnih vozača u Schengenskoj zoni i uklonila ograničenja.

"Naša inicijativa podrazumijeva privremeni model koji bi omogućio licenciranim profesionalnim vozačima da obavljaju svoj posao bez ograničenja boravka", rekao je Forto. 

Vozači kamiona najavljuju da će nastaviti blokade dok se zahtjevi ne ispune, a organizatori upozoravaju da bi nastavak protesta mogao ozbiljno ugroziti opskrbne lance i gospodarstvo svih uključenih zemalja. 

