Vozači kamiona BiH, Srbije i S. Makedonije traže ukidanje vremenskog ograničenja u EU

Prosvjedi su izazvani novim sustavom Entry/Exit System (EES) u Europsku uniju, koji ograničava boravak profesionalnih vozača na području EU-a na 90 dana u razdoblju od šest mjeseci. Prijevoznici tvrde da su nepravedno tretirani kao turisti i da ovo pravilo ozbiljno ugrožava njihov rad.

Predsjednik Udruženja teretnih prijevoznika Republike Srpske Igor Beben rekao je kako su se odlučili blokirati teretni promet na graničnim prijelazima, budući da je sadašnji režim neodrživ.

"Ovo pravilo je za nas neprovedivo, a EU nas tretira kao turiste umjesto kao profesionalce“, rekao je Beben. Po njegovim riječima, šteta koju prijevoznici i gospodarstvo trpe je 'golema i teško nadoknadiva“. Po istim procjenama, dnevna šteta u trima državama zbog blokada kamionskoga prijevoza doseže 100 milijuna eura.

Ministar prometa i veza BiH Edin Forto uputio je inicijativu Vladi Republike Hrvatske kako bi se pronašlo rješenje za evidentiranje profesionalnih vozača u Schengenskoj zoni i uklonila ograničenja.

"Naša inicijativa podrazumijeva privremeni model koji bi omogućio licenciranim profesionalnim vozačima da obavljaju svoj posao bez ograničenja boravka", rekao je Forto.

Vozači kamiona najavljuju da će nastaviti blokade dok se zahtjevi ne ispune, a organizatori upozoravaju da bi nastavak protesta mogao ozbiljno ugroziti opskrbne lance i gospodarstvo svih uključenih zemalja.