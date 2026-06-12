Velika kolona na ZG obilaznici, jaka bura zatvorila dio cesta za kamione i autobuse na obali...

Magla jutros mjestimice smanjuje vidljivost u unutrašnjosti Hrvatske, dok vozačima na dijelu priobalja probleme stvara jak vjetar zbog kojeg su na snazi brojna prometna ograničenja. Iz Hrvatskog autokluba (HAK) pozivaju vozače na dodatan oprez, prilagodbu brzine uvjetima na cesti te održavanje sigurnosnog razmaka između vozila.

Pojačan promet zabilježen je na pojedinim autocestama. Na zagrebačkoj obilaznici (A3), između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca, promet teče usporeno uz povremene zastoje. Gužve su i na autocesti A2 Zagreb - Macelj, gdje se na čvoru Zagreb zapad u smjeru Zagreba stvorila kolona duga oko dva kilometra.

Foto: HAK

Zbog olujnog vjetra uvedena su ograničenja za pojedine skupine vozila na više prometnica uz obalu. Samo za osobna vozila otvoreni su državna cesta DC54 Maslenica - Zaton Obrovački te Paški most. Na omiškoj obilaznici (DC553) i Jadranskoj magistrali (DC8) između Novog Vinodolskog i Senja na snazi je zabrana prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Na dionici Jadranske magistrale između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je dodatno proširena i na dostavna vozila te vozila s natkrivenim teretnim prostorom.

Na autocesti A4 Goričan - Zagreb u zoni čvora Zagreb istok (A3/A4) trenutačno nije moguće uključivanje na autocestu A4 iz smjera Slavonske avenije te iz smjera Rugvice (A3) prema Varaždinu. Također, nije moguć ni silazak iz smjera Buzina i Kosnice prema Slavonskoj aveniji. Obilazak je omogućen kroz Sesvete.

Jak vjetar i jutros stvara poteškoće vozačima na dijelu hrvatskih prometnica, zbog čega su na snazi brojna ograničenja za pojedine skupine vozila. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali (DC8) između Novog Vinodolskog i Karlobaga na snazi je zabrana prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Na dionici od Karlobaga do Svete Marije Magdalene zabrana se dodatno odnosi i na dostavna vozila te vozila s natkrivenim teretnim prostorom.

Paški most (DC106) zbog udara vjetra otvoren je isključivo za osobna vozila, a isto ograničenje vrijedi i za državnu cestu DC54 Maslenica - Zaton Obrovački. Problema zbog vjetra ima i na omiškoj obilaznici, odnosno na cesti DC553 Naklice - Omiš, gdje je zabranjen promet za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle.

HAK vozačima preporučuje da prije putovanja provjere stanje na cestama te voze oprezno i prilagode brzinu aktualnim vremenskim uvjetima.