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JAVLJA HAK

VOZAČI, OPREZ! Na A3 kolona od 3 km, na A6 šeta srna

Piše HINA,
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VOZAČI, OPREZ! Na A3 kolona od 3 km, na A6 šeta srna
Foto: HAK
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Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi, izvijestio je Hrvatski autoklub (HAK) u ponedjeljak

Nekoliko je izvanrednih prometnih situacija - zbog predmeta na autocesti A7 između tunela Katarina i tunela Trsat u smjeru Križišća promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 50 kilometara na sat.

Na autocesti A6 Rijeka-Zagreb ﻿između čvorova Orehovica i Čavle primijećena je srna, pa se vozi uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.

Usporeno se vozi i u zoni radova na autocesti A4 Goričan-Zagreb, A3 Bregana-Lipovac između čvorova Popovec i Ivanja Reka u smjeru Zagreba kolona je oko 3 kilometara, te u zoni radova na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane.﻿

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