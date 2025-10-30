Obavijesti

Vozači oprez! Od subote vrijede nova pravila na cestama. Evo koliku kaznu možete platiti

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Šibenik: Od 1.studenog obvezna upaljena svjetla na motornim vozilima i tijekom dana | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Od 1. studenoga vozači moraju paliti dnevna svjetla, inače kazna! Biciklisti i romobili moraju svijetliti cijelu noć. Policija apelira na oprez u mraku

S prvim danom studenoga na snagu ponovno stupa zakonska obveza korištenja dnevnih ili kratkih svjetala danju na motornim vozilima. Vozači su dužni imati upaljena svjetla tijekom dana u razdoblju od 1. studenoga do 31. ožujka.

Vozači mopeda i motocikala ovu obvezu imaju tijekom cijele godine, neovisno o dobu dana ili godišnjem dobu. U slučaju nepoštivanja zakonskih odredbi, predviđena je novčana kazna od 30 eura.

OČEVID TRAJE Oprezno na A4! Kod Svete Helene prevrnuo se kamion. 'Vozi se uz ograničenje brzine'
Oprezno na A4! Kod Svete Helene prevrnuo se kamion. 'Vozi se uz ograničenje brzine'

Zakon jasno propisuje i obveze za vozače bicikala te osobnih prijevoznih sredstava poput električnih romobila. Sukladno članku 101. istog Zakona, oni moraju od prvog sumraka do potpunog svanuća, kao i u uvjetima smanjene vidljivosti, imati upaljeno bijelo svjetlo na prednjoj strani i crveno svjetlo na stražnjoj strani. Nepoštivanje ove odredbe kažnjava se novčanom kaznom od 60 eura.

Iz policije apeliraju na sve sudionike u prometu da poštuju propise i budu dodatno oprezni u jesenskim i zimskim mjesecima, kada su dani kraći, a vidljivost često smanjena.

- Korištenje svjetala nije samo zakonska obveza, već i važan čimbenik sigurnosti svih sudionika u prometu - poručuju iz policije.

