OČEVID TRAJE

Oprezno na A4! Kod Svete Helene prevrnuo se kamion. 'Vozi se uz ograničenje brzine'

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: 1 min
6
Foto: Čitatelj 24sata

Promet se odvija zaustavnom trakom. Očevid je u tijeku, a po dovršetku će biti dostupno više informacija

Policija je u četvrtak oko 8.45 sati zaprimila dojavu o prometnoj nesreći na autocesti A4 kod Svete Helene na 83. kilometru, u smjeru Varaždina. Kamion je naletio na zaštitnu ogradu, a potom se i prevrnuo, potvrdila nam je zagrebačka policija.

Foto: Čitatelj 24sata

Kako se vidi na fotografijama koje nam je poslao čitatelj, kamion se prevrnuo na bočnu stranu, a sav sadržaj prikolice razletio se po autocesti, uključujući i suprotan smjer.

Foto: Čitatelj 24sata

Promet se odvija zaustavnom trakom. Očevid je u tijeku, a po dovršetku bit će dostupno više informacija o šteti ili ozlijeđenima.

Foto: Čitatelj 24sata

- Zbog prometne nesreće na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Sveta Helena i Komin, na 77. km u smjeru Goričana, vozi se uz ograničenje brzine - napisali su iz Hrvatskog autokluba.

