STANJE U PROMETU

Vozači oprez: Srna na A7 kod Rijeke, vozi se 60 km/h

Vozači oprez: Srna na A7 kod Rijeke, vozi se 60 km/h
Zbog vjetra na dionici Jadranske magistrale (DC8) Novi Vinodolski-Senj zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle (I. skupina vozila)

HAK javlja kako je u četvrtak ujutro na autocesti A7 između čvorova Rijeka istok i Sveti Kuzam srna te da se vozi uz ograničenje brzine 60 km/h. Vozače mole za oprez. 

Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Zbog vjetra na dionici Jadranske magistrale (DC8) Novi Vinodolski-Senj zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle (I. skupina vozila).

Zbog radova zatvoreni su:
na autocesti A3 Bregana-Lipovac izlazni krak čvora Sveta Nedelja u smjeru Lipovca;
na autocesti A6 Rijeka-Zagreb ulazni krak čvora Vrbovsko u smjeru Rijeke.

Zbog radova povremeno se vozi usporeno na:

autocesti A1 između čvorova Žuta Lokva i Otočac (zona radova na Babića mostu - 131. km, vozi se dvosmjerno);
autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Lužani i Slavonski Brod zapad u smjeru Zagreba (vozi se dvosmjerno, jednim kolnikom);
autocesti A6 Rijeka-Zagreb, u zoni radova između čvorova Vrbovsko i Orehovica (na nekoliko dionica vozi se dvosmjerno, jednim kolnikom);
autocesti A7 između čvorova Učka i Rijeka zapad u smjeru Križišća (vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km/h);
Istarskom ipsilonu između čvora (A7) i tunela Učka u oba smjera;
Jadranskoj magistrali (DC8) u Murvici kod Zadra, između Stobreča i Podstrane te kraj Cavtata;
državnoj cesti DC1 kod Tušilovića, Rastoka i Udbine;
državnoj cesti DC3 između Vrbovskog i Delnica.

